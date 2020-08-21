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Правительство не будет замораживать валютные операции - Снопков

21.08.2020 15:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг - Sputnik. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что правительство не собирается замораживать валютные операции и запрещать снятие валютных вкладов.

© CC BY 2.0 / eflon / Standard & Poor's
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На фоне резкого роста курсов валют и появления в ряде обменных пунктов очередей в соцсетях появилась информация о возможной заморозке валютных операций и скором введении запрета на снятие валютных вкладов.

Первый вице-премьер Снопков сегодня опроверг эту информацию.

"По его словам, сейчас правительство наоборот работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес", - сообщило госагентство БелТА.

Первый вице-премьер уверен, что "Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке".

Доллар и евро прибавили в пятницу по 3,6 копейки, 100 российских рублей - на 2,6 копейки. В целом за август доллар прибавил почти 8,5 копеек, евро - 8,3 копейки, 100 российских - почти 8,5 копейки.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Первый вице-премьер уверен, что у Нацбанка есть достаточно резервов и компетенций, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке.
 
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