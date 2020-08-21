Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По стране намолочено 7 миллионов 418 тысяч тонн зерна Лидер - Минская область - здесь собрано 1 миллион 900 тысяч тонн хлеба. Отметку в полтора миллиона преодолели в Гродненском регионе. 1 миллион 330 тысяч тонн намолотили...

Лидер - Минская область - здесь собрано 1 миллион 900 тысяч тонн хлеба. Отметку в полтора миллиона преодолели в Гродненском регионе. 1 миллион 330 тысяч тонн намолотили в Брестском. Всего по стране осталось освоить 10 % площадей. Средняя урожайность на сегодня гораздо выше прошлогодней - 37,4 центнера с гектара.