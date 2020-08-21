|
По стране намолочено 7 миллионов 418 тысяч тонн зерна
21.08.2020 14:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЛидер - Минская область - здесь собрано 1 миллион 900 тысяч тонн хлеба. Отметку в полтора миллиона преодолели в Гродненском регионе. 1 миллион 330 тысяч тонн намолотили в Брестском. Всего по стране осталось освоить 10 % площадей. Средняя урожайность на сегодня гораздо выше прошлогодней - 37,4 центнера с гектара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер - Минская область - здесь собрано 1 миллион 900 тысяч тонн хлеба. Отметку в полтора миллиона преодолели в Гродненском регионе. 1 миллион 330 тысяч тонн намолотили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)