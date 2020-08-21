Лукашенко: Заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку

Источник материала: Tut.by

По словам Александра Лаукашенко, ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. Он рассказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав «выстоять в этой ситуации». Однако, подчеркнул президент, обстановка не такая сложная, что надо «выстаивать», сообщает его пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что перед посещением предприятия встретился с руководителями правоохранительных структур, обсудил с ними вопросы поддержания правопорядка внутри страны и реагирования на внешние угрозы. «Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать», — сказал он.

«Я президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет — вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: „Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?“ Вот, что меня больше всего беспокоит, — заявил Александр Лукашенко. — Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны».