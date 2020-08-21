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Фирменная сеть насчитывает более 70 объектов. В холдинге занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясными продуктами

А.Лукашенко показали цеха, где делают все самое вкусное под маркой "Дзержинского"

Весь коллектив на рабочих местах. Паузу взяли лишь на то, чтобы задать свой вопрос президенту

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективы развития агрохолдинга "Дзержинский" и ход уборочной кампании. Президент с рабочей поездкой по Минской области Перспективы развития крупного агрохолдинга и ход уборочной кампании в стране. Сегодня эти темы в центре внимания главы государства - президент с рабочей поездкой...

Перспективы развития крупного агрохолдинга и ход уборочной кампании в стране. Сегодня эти темы в центре внимания главы государства - президент с рабочей поездкой - в Минской области.. Это крупное агропромышленное объединение, которое включает в себя не только птицефабрику, но и несколько производственных площадок, а также сельскохозяйственные филиалы. Специализируются они на мясе и зерновых. В холдинге также занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясными продуктами. Фирменная сеть насчитывает более 70 объектов.Президенту доложили о финансовых показателях и возведении новых сельскохозяйственных объектов: строятся три молочно-товарные фермы, несколько птицеводческих объектов, птичники, производство по выращиванию и переработке мяса индейки. Несмотря на весь негатив от пандемии, агрокомбинат работает стабильно: прибавил и в производстве продукции, и в экспорте. Под крылом холдинга трудятся более 4 000 человек, средняя зарплата превышает 1 000 рублей. Это хороший пример модернизации сельского хозяйства.Александру Лукашенко также показали цеха, где делают все самое вкусное под маркой "Дзержинского". Хозяйство специализируется на производстве мяса птицы. И это 85 % продукции холдинга. В планах - выращивание мяса индейки, другие проекты. Александр Лукашенко убедился: весь коллектив на рабочих местах. Паузу взяли лишь на то, чтобы задать свой вопрос президенту. Разговор получился открытым, на разные темы. В том числе о ситуации вокруг созданного координационного совета.Президент сегодня напомнит: нынешний год испытывает на прочность нашу экономику и общество в целом: Нефтяные и газовые споры, пандемия, выборы, вызовов немало - это будоражит людей, требует четких ответов: что происходит внутри страны и на внешнем контуре. Вопросов звучало немало. Президент ответил на все волнующие. Следите за нашими выпусками - расскажем подробности.