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Перспективы развития агрохолдинга "Дзержинский" и ход уборочной кампании. Президент с рабочей поездкой по Минской области

21.08.2020 16:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Перспективы развития крупного агрохолдинга и ход уборочной кампании в стране. Сегодня эти темы  в центре внимания главы государства - президент с рабочей поездкой - в Минской области.

Фирменная сеть насчитывает более 70 объектов. В холдинге занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясными продуктами

Александр Лукашенко посещает агрокомбинат "Дзержинский". Это крупное агропромышленное объединение, которое включает в себя не только птицефабрику, но и несколько производственных площадок, а также сельскохозяйственные филиалы. Специализируются они  на мясе и зерновых. В холдинге также занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясными продуктами. Фирменная сеть насчитывает более 70 объектов.

Перспективы развития агрохолдинга "Дзержинский" и ход уборочной кампании. Президент с рабочей поездкой по Минской области

Президенту доложили о финансовых показателях и возведении  новых сельскохозяйственных объектов: строятся три молочно-товарные фермы, несколько птицеводческих объектов, птичники, производство по выращиванию и переработке мяса индейки. Несмотря на весь негатив от пандемии, агрокомбинат работает стабильно: прибавил и в производстве продукции, и в экспорте. Под крылом холдинга трудятся более 4 000 человек, средняя зарплата превышает 1 000 рублей. Это хороший пример модернизации  сельского хозяйства.
 

А.Лукашенко показали цеха, где делают все самое вкусное под маркой "Дзержинского" 

Александру Лукашенко также показали цеха, где делают  все самое вкусное  под маркой "Дзержинского". Хозяйство специализируется на производстве мяса птицы. И это 85 % продукции холдинга. В планах - выращивание мяса индейки, другие проекты. Александр Лукашенко убедился: весь коллектив на рабочих местах. Паузу взяли лишь на то, чтобы задать свой вопрос президенту. Разговор получился открытым, на разные темы. В том числе  о ситуации вокруг созданного координационного совета. 

Весь коллектив на рабочих местах. Паузу взяли лишь на то, чтобы задать свой вопрос президенту

Перспективы развития агрохолдинга "Дзержинский" и ход уборочной кампании. Президент с рабочей поездкой по Минской области


Президент сегодня напомнит: нынешний год испытывает на прочность нашу экономику и общество в целом: Нефтяные и газовые споры, пандемия, выборы,  вызовов немало - это будоражит людей, требует четких ответов: что происходит внутри страны и на внешнем контуре. Вопросов звучало немало. Президент ответил на все  волнующие. Следите за нашими выпусками - расскажем подробности.

 
 
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Перспективы развития крупного агрохолдинга и ход уборочной кампании в стране. Сегодня эти темы  в центре внимания главы государства - президент с рабочей поездкой...
 
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