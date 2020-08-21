Дмитрий Крутой возглавил наблюдательный совет Беларусбанка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Наблюдательный совет ОАО "АСБ Беларусбанк" возглавил заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Крутой, сообщили в пресс-службе банка после внеочередного общего собрания акционеров в пятницу.

"Председателем набсовета избран заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, его заместителями – заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич и заместитель министра финансов Владислав Татаринович", – сообщили в банке.

Отмечается также, что в соответствии с действующей системой корпоративного управления сформированы составы пяти комитетов при наблюдательном совете, которые возглавляют независимые директора и члены совета.

"Набсоветом заслушана информация о ходе работ по разработке стратегии развития банка на 2021–2023 годы", – уточняется в сообщении банка.

"АСБ Беларусбанк" – крупнейшее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Оно лидирует в банковской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.