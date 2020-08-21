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Дмитрий Крутой возглавил наблюдательный совет Беларусбанка
21.08.2020 16:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Наблюдательный совет ОАО "АСБ Беларусбанк" возглавил заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Крутой, сообщили в пресс-службе банка после внеочередного общего собрания акционеров в пятницу.
"Председателем набсовета избран заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, его заместителями – заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич и заместитель министра финансов Владислав Татаринович", – сообщили в банке.
Отмечается также, что в соответствии с действующей системой корпоративного управления сформированы составы пяти комитетов при наблюдательном совете, которые возглавляют независимые директора и члены совета.
"Набсоветом заслушана информация о ходе работ по разработке стратегии развития банка на 2021–2023 годы", – уточняется в сообщении банка.
"АСБ Беларусбанк" – крупнейшее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Оно лидирует в банковской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.
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Заместителями Крутого стали замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич и замминистра финансов Владислав Татаринович.
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