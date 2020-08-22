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Лукашенко: «С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью»

22.08.2020 18:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области: «Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить». Об этом сообщает его пресс-служба.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Лукашенко на митинге в Гродно заявил, что попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться.

— Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех, — заявил он. — Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти «черносотенцы». Сегодня СМИ — это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом.

Лукашенко сказал, что «суббота, воскресенье на раздумье»:

— С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью. (…)Но самое страшное, если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области: «Как бы...
 
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