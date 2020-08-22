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Лукашенко: «С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью»
22.08.2020 18:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области: «Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить». Об этом
Лукашенко на митинге в Гродно заявил, что попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться.
— Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не
Лукашенко сказал, что «суббота, воскресенье на раздумье»:
— С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью. (…)Но самое страшное, если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи.
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Александр Лукашенко поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области: «Как бы...
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