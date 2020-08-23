ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Действия силовиков могут быть представлены как геноцид». Министр обороны рассказал о вероятных угрозах Беларуси

23.08.2020 08:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опасается, что действия силового блока «по стабилизации обстановки» в стране могут быть использованы «внешними силами и политическими оппонентами в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем». Свои предположения он высказал на совещании участием президента страны Александра Лукашенко. На нем также присутствовали глава КГК Иван Тертель и управляющим делами президента Беларуси Виктор Шейман. Доклад об угрозах был показан в эфире телеканала «Беларусь-1».


Фото: пресс-служба Минобороны, t.me/modmilby

— Исходя из динамики развития обстановки нельзя исключить, что в дальнейшем деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия. Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших наших соседей, — заявил Хренин.

По мнению министра обороны, свой вклад в дестабилизацию обстановки могут внести «деструктивные силы, курируемых спецслужбами стран Запада», которые как легальными, так и нелегальными способами могут попытаться проникнуть в Беларусь «путем просачивания через западную границу».

— В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путем в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы.

Виктор Хренин сообщил, что для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Подлетное время к госгранице Беларуси составляет около 22 минут.

Он отметил, что основной направленностью мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО является отработка вопросов применения войск в условиях кризисного реагирования, а также в ходе ведения наступательных действий.

— Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания, — подчеркнул министр обороны.

Реакция

Напомним, 22 августа, Александр Лукашенко сообщил о решении привести основные части Вооруженных Сил Белоруссии в полную боевую готовность. Это решение президент охарактеризовал как «впервые самое серьезное решение за четверть века». «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

На эти заявления уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опасается, что действия силового блока «по стабилизации обстановки» в стране могут быть использованы «внешними силами и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: «С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика