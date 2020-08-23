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«Действия силовиков могут быть представлены как геноцид». Министр обороны рассказал о вероятных угрозах Беларуси
23.08.2020 08:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опасается, что действия силового блока «по стабилизации обстановки» в стране могут быть использованы «внешними силами и политическими оппонентами в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем». Свои предположения он высказал на совещании участием президента страны Александра Лукашенко. На нем также присутствовали глава КГК Иван Тертель и управляющим делами президента Беларуси Виктор Шейман. Доклад об угрозах был показан в эфире телеканала
— Исходя из динамики развития обстановки нельзя исключить, что в дальнейшем деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия. Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших наших соседей, — заявил Хренин.
По мнению министра обороны, свой вклад в дестабилизацию обстановки могут внести «деструктивные силы, курируемых спецслужбами стран Запада», которые как легальными, так и нелегальными способами могут попытаться проникнуть в Беларусь «путем просачивания через западную границу».
— В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путем в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы.
Виктор Хренин сообщил, что для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Подлетное время к госгранице Беларуси составляет около 22 минут.
Он отметил, что основной направленностью мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО является отработка вопросов применения войск в условиях кризисного реагирования, а также в ходе ведения наступательных действий.
— Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания, — подчеркнул министр обороны.
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Напомним, 22 августа, Александр Лукашенко
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«Действия силовиков могут быть представлены как геноцид». Министр обороны рассказал о вероятных угрозах Беларуси
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опасается, что действия силового блока «по стабилизации обстановки» в стране могут быть использованы «внешними силами и...
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