«Действия силовиков могут быть представлены как геноцид». Министр обороны рассказал о вероятных угрозах Беларуси

Источник материала: Tut.by

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опасается, что действия силового блока «по стабилизации обстановки» в стране могут быть использованы «внешними силами и политическими оппонентами в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем». Свои предположения он высказал на совещании участием президента страны Александра Лукашенко. На нем также присутствовали глава КГК Иван Тертель и управляющим делами президента Беларуси Виктор Шейман. Доклад об угрозах был показан в эфире телеканала «Беларусь-1» .



Фото: пресс-служба Минобороны, t.me/modmilby

— Исходя из динамики развития обстановки нельзя исключить, что в дальнейшем деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия. Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших наших соседей, — заявил Хренин.

По мнению министра обороны, свой вклад в дестабилизацию обстановки могут внести «деструктивные силы, курируемых спецслужбами стран Запада», которые как легальными, так и нелегальными способами могут попытаться проникнуть в Беларусь «путем просачивания через западную границу».

— В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путем в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы.

Виктор Хренин сообщил, что для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Подлетное время к госгранице Беларуси составляет около 22 минут.

Он отметил, что основной направленностью мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО является отработка вопросов применения войск в условиях кризисного реагирования, а также в ходе ведения наступательных действий.

— Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания, — подчеркнул министр обороны.

Реакция

Напомним, 22 августа, Александр Лукашенко сообщил о решении привести основные части Вооруженных Сил Белоруссии в полную боевую готовность. Это решение президент охарактеризовал как «впервые самое серьезное решение за четверть века». «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

На эти заявления уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.