Как проходит 14-й день митингующей Беларуси. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Сегодня на акции протеста собирались выйти рабочие крупных промышленных предприятий, а также другие неравнодушные белорусы. Планируются акции и в поддержку Александра Лукашенко. Мы будем отслеживать все события 14-го дня митингующей Беларуси в нашем онлайне — и в Минске, и в регионах.