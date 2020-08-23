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Как проходит 14-й день митингующей Беларуси. Онлайн

23.08.2020 11:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на акции протеста собирались выйти рабочие крупных промышленных предприятий, а также другие неравнодушные белорусы. Планируются акции и в поддержку Александра Лукашенко. Мы будем отслеживать все события 14-го дня митингующей Беларуси в нашем онлайне — и в Минске, и в регионах.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на акции протеста собирались выйти рабочие крупных промышленных предприятий, а также другие неравнодушные белорусы. Планируются акции и в поддержку...
 
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