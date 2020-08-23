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Как проходит 14-й день митингующей Беларуси. Онлайн
23.08.2020 11:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня на акции протеста собирались выйти рабочие крупных промышленных предприятий, а также другие неравнодушные белорусы. Планируются акции и в поддержку Александра Лукашенко. Мы будем отслеживать все события 14-го дня митингующей Беларуси в нашем онлайне — и в Минске, и в регионах.
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Сегодня на акции протеста собирались выйти рабочие крупных промышленных предприятий, а также другие неравнодушные белорусы. Планируются акции и в поддержку...
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