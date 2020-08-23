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В НАТО заявили об отсутствии угроз для Беларуси со своей стороны
23.08.2020 09:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В НАТО назвали безосновательным утверждение президента Александра Лукашенко об усилении войск альянса в районе границы с Беларусью. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Альянса Оаны Лунгеску, сообщает
«Любое утверждение о подкреплении сил НАТО на границе с Беларусью необоснованно», — заявила Лунгеску.
Она подчеркнула, что НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны, и что Альянс не скапливал войска в регионе.
«Мы занимаем строго оборонительную позицию», — отметила пресс-секретарь НАТО.
Вместе с тем, она добавила, что НАТО остается «бдительным, готовым сдерживать любую агрессию» и защищать своих союзников.
Кроме того, пресс-секретарь альянса призвала Минск уважать права человека в Беларуси.
Отметим, что в Польше 22 августа закончился второй этап военных учений Defender Europe-2020.
Реакция
Напомним, 22 августа Александр Лукашенко
На эти заявления уже
Не обошли заявления президента Беларуси и в Польше. Там отметили, что для Польши фундаментом соблюдение международного права
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«Любое утверждение о подкреплении сил НАТО на границе с Беларусью необоснованно», - заявила Лунгеску.
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