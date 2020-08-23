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В НАТО заявили об отсутствии угроз для Беларуси со своей стороны

23.08.2020 09:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В НАТО назвали безосновательным утверждение президента Александра Лукашенко об усилении войск альянса в районе границы с Беларусью. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Альянса Оаны Лунгеску, сообщает Welt.de.


Фото: media.defense.gov

«Любое утверждение о подкреплении сил НАТО на границе с Беларусью необоснованно», — заявила Лунгеску.

Она подчеркнула, что НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны, и что Альянс не скапливал войска в регионе.

«Мы занимаем строго оборонительную позицию», — отметила пресс-секретарь НАТО.

Вместе с тем, она добавила, что НАТО остается «бдительным, готовым сдерживать любую агрессию» и защищать своих союзников.

Кроме того, пресс-секретарь альянса призвала Минск уважать права человека в Беларуси.

Отметим, что в Польше 22 августа закончился второй этап военных учений Defender Europe-2020. 

Реакция

Напомним, 22 августа Александр Лукашенко сообщил о решении привести основные части Вооруженных Сил Беларуси в полную боевую готовность. Это решение президент охарактеризовал как «впервые самое серьезное решение за четверть века». «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

На эти заявления уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.

Не обошли заявления президента Беларуси и в Польше. Там отметили, что для Польши фундаментом соблюдение международного права является принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Поэтому власти Польши «печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет».

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Теги: Минск
 
 
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«Любое утверждение о подкреплении сил НАТО на границе с Беларусью необоснованно», - заявила Лунгеску.
 
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