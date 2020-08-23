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Украина усилила мониторинг рынка топлива из-за ситуации в Беларуси

23.08.2020 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил об усилении мониторинга рынка топлива в связи с возможным уменьшением объемов поставок из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте комитета.

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"Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на территорию Украины, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", – сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что доля бензина и дизельного топлива, которые производятся и ввозятся на территорию Украины из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей.

Комитет в то же время предостерегает участников рынков от "любых антиконкурентных практик", которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и цены. Речь в том числе о создании искусственного дефицита горючего, необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо, а также о создании барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

"В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством", – предупредили в АМКУ.

Белорусские НПЗ – одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. По информации enkorr, за семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тысяч тонн), дизельного топлива – 25,8% (1,066 миллиона тонн), сжиженного газа – 16,6 тысячи тонн. Наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума – 52% (233 тысячи тонн) по итогам января-июля 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Доля бензина и дизеля, которые производятся и ввозятся на территорию Украины из Беларуси, является значимой для обеспечения спроса потребителей.
 
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