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«Зонд из восьми воздушных шаров». В Минобороны рассказали о нарушении воздушного пространства

24.08.2020 11:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны проинформировали о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси. В Литве запустили зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, сообщает пресс-служба ведомства.


Скриншот видео из фильма «Воздушный шар»

Как отчитались в Минобороны, 23 августа около 19.30 «дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литвы в районе Ошмянского района».

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.

Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.

 
 
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«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава...
 
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