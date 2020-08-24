«Зонд из восьми воздушных шаров». В Минобороны рассказали о нарушении воздушного пространства

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны проинформировали о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси. В Литве запустили зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, сообщает пресс-служба ведомства.



Скриншот видео из фильма «Воздушный шар»

Как отчитались в Минобороны, 23 августа около 19.30 «дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литвы в районе Ошмянского района».

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.

Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.