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Доллар и евро резко дорожают на торгах в понедельник
24.08.2020 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг - Sputnik. Белорусский рубль дешевеет к доллару и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в понедельник.
Торги на бирже стартовали в десять утра и продлятся до часа дня, после чего Национальный банк установит официальные курсы валют.
В начале торгов белорусский рубль продолжил резко дешеветь к доллару и евро.
Так, американская валюта, по данным на 10:50, прибавляет 3,43 копейки, актуальный биржевой курс - 2,5559 рубля. Евро дорожает на 3,56 копейки - до отметки в 3,015 белорусского.
Прибавляет сегодня в цене и российский рубль: 100RUB стали дороже на 3,4 копейки и достигли 3,4345 белорусского рубля.
В белорусских банках утром в понедельник доллар продается по цене от 2,62 до 2,664 рубля. Евро - от 3,02 до 3,08, а 100 российских рублей - от 3,47 до 3,55 рубля.
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Белорусский рубль продолжает заметно дешеветь к иностранным валютам во второй половине августа.
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