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На торгах 24 августа доллар и евро прибавили по более чем 3 копейки
24.08.2020 13:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 24 августа прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN0,0338 — до 2,5554 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0371 — 3,019 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,0349 — до 3,4353 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN0,0338 - до 2,5554 рубля.
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