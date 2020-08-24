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Где находятся задержанные Ковалькова и Дылевский неизвестно, Бокуна оштрафовали и отпустили
24.08.2020 19:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Местонахождение задержанных у проходной МТЗ членов Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского до сих пор неизвестно, сообщает телеграм-канал
Как сообщает телеграм-канал, из видео, которое было снято во время задержания Ковальковой и Дылевского, следует, что задержание, видимо, проводил заместитель начальника милиции общественной безопасности РУВД Партизанского района Минска Александр Близнюк.
— В Партизанском РУВД не подтвердили нахождение задержанных и сообщили, что задержанные в суде Заводского района Минска, в суде Заводского района не подтвердили нахождение задержанных и сказали, что не обладают сведениями об их местонахождении. По телефону 102 сказали, что задержанный Сергей Дылевский в ИВС на Окрестина. В ИВС на Окрестина эту информацию не подтвердили, — сообщил «Страна для жизни».
Координационный совет требует сообщить информацию о местонахождении и процессуальном статусе Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
Напомним, 24 августа около 11.30 возле Тракторного завода ОМОН
Ранее Бокуна вызвали в милицию, он перестал выходить на связь. Потом официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев
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