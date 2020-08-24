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Светлану Алексиевич и Павла Латушко вызвали на допрос в Следственный комитет
24.08.2020 18:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, которые являются членами президиума Координационного совета, вызвали на допрос по уголовному делу в Следственный комитет, сообщила пресс-служба Совета.
Павла Латушко в качестве свидетеля пригласили в СК 24 августа в 10 часов. Светлану Алексиевич — 25 августа в 14.00.
Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК
Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.
Что такое Координационный совет?
14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве,
В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.
Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет
20 августа Совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларуси, изложенных в Резолюции [Совета]».
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Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского и Лилию Власову....
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