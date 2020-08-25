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Доллар уже 2,70. Что происходит в обменниках Минска?
25.08.2020 15:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что происходит в столичных обменниках 25 августа, посмотрели корреспонденты Sputnik.
Долларов нет уже в обед
В целом очередей в обменниках не наблюдается. Далеко не в каждом банке есть в наличии валюта. Например, в "BSB-банка" на улице Заславской долларов не было уже в полдень. Возле обменника грустно вздыхал минский пенсионер.
"Ни одного доллара нет?" – спрашивал он у кассира, но девушка только махала отрицательно головой.
© Sputnik / Виктор Толочко
Очередь возле обменника
"Утром доллары привезли, но люди все раскупили", - пояснила одна.
При этом хочется отметить, что курс у "BSB банка" не самый дешевый по городу. Доллар продается по 2,68 рубля, евро – 3,15.
Очередей нет и в "Беларусбанке", который находится возле ТЦ "Рига". Кассир и здесь сообщает, что долларов в наличии нет. При этом, если верить данным интернет-источников, курс у "Беларусбанка" самый дорогой по городу. Доллар продается по 2,70 рубля.
© Sputnik / Виктор Толочко
Будут ли доллары завтра, никто не знает
"Долларов утром завезли, но немного", - вносит ясность кассир.
Будут ли доллары завтра? На этот вопрос девушка только пожимает плечами:
"Попробуйте подойти пораньше".
Продадим хоть тысячу
Проблемы с покупкой долларов наблюдаются на протяжении нескольких дней, сообщили читатели Sputnik. Причем эта проблема характерна не только для столицы, но и районных городов. Жительница Бобруйска рассказала, что с трудом купила доллары в минувшую субботу.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Курсы валют: белорусский рубль снова дешевеет по отношению к евро и доллару
"Я купила последние 700 долларов. За мной стоял мужчина, ему уже ничего не досталось, к сожалению", - сказала она.
Впрочем, ситуация не настолько плачевна, как может показаться. В некоторых банках валюта есть – и ее достаточно. Например, в обменнике "Технобанка", который находится в ТЦ "Галерея", нам сообщили, что могут продать тысячу долларов. Курс доллара – 2,69 рубля. Очередей возле касс нет.
"Купил доллары без проблем. Я даже не знал, что есть какие-то проблемы с валютой. То есть мне не пришлось оббегать весь город. Просто пришел сюда и купил", - сказал покупатель.
Во вторник в ходе торгов Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль продолжил падать.
По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют: доллар США – 2,6028 рубля; евро – 3,0758; 100 российских рублей – 3,4939.
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Во вторник доллар преодолел психологический рубеж в 2,70 рубля. Такой курс продажи установил "Беларусбанк". В остальных банках доллар немного дешевле.
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