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Доллар уже 2,70. Что происходит в обменниках Минска?

25.08.2020 15:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Что происходит в столичных обменниках 25 августа, посмотрели корреспонденты Sputnik.

Долларов нет уже в обед

В целом очередей в обменниках не наблюдается. Далеко не в каждом банке есть в наличии валюта. Например, в "BSB-банка" на улице Заславской долларов не было уже в полдень. Возле обменника грустно вздыхал минский пенсионер.

"Ни одного доллара нет?" – спрашивал он у кассира, но девушка только махала отрицательно головой.

© Sputnik / Виктор Толочко
Очередь возле обменника

"Утром доллары привезли, но люди все раскупили", - пояснила одна.

При этом хочется отметить, что курс у "BSB банка" не самый дешевый по городу. Доллар продается по 2,68 рубля, евро – 3,15.

Очередей нет и в "Беларусбанке", который находится возле ТЦ "Рига". Кассир и здесь сообщает, что долларов в наличии нет. При этом, если верить данным интернет-источников, курс у "Беларусбанка" самый дорогой по городу. Доллар продается по 2,70 рубля.

© Sputnik / Виктор Толочко
Будут ли доллары завтра, никто не знает

"Долларов утром завезли, но немного", - вносит ясность кассир.

Будут ли доллары завтра? На этот вопрос девушка только пожимает плечами:

"Попробуйте подойти пораньше".

Продадим хоть тысячу

Проблемы с покупкой долларов наблюдаются на протяжении нескольких дней, сообщили читатели Sputnik. Причем эта проблема характерна не только для столицы, но и районных городов. Жительница Бобруйска рассказала, что с трудом купила доллары в минувшую субботу.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Курсы валют: белорусский рубль снова дешевеет по отношению к евро и доллару

"Я купила последние 700 долларов. За мной стоял мужчина, ему уже ничего не досталось, к сожалению", - сказала она.

Впрочем, ситуация не настолько плачевна, как может показаться. В некоторых банках валюта есть – и ее достаточно. Например, в обменнике "Технобанка", который находится в ТЦ "Галерея", нам сообщили, что могут продать тысячу долларов. Курс доллара – 2,69 рубля. Очередей возле касс нет.

"Купил доллары без проблем. Я даже не знал, что есть какие-то проблемы с валютой. То есть мне не пришлось оббегать весь город. Просто пришел сюда и купил", - сказал покупатель.

Во вторник в ходе торгов Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль продолжил падать.

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют: доллар США – 2,6028 рубля; евро – 3,0758; 100 российских рублей – 3,4939.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Во вторник доллар преодолел психологический рубеж в 2,70 рубля. Такой курс продажи установил "Беларусбанк". В остальных банках доллар немного дешевле.
 
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