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Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 сентября
25.08.2020 16:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 сентября, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
© Sputnik / Виктор Толочко
В целом пачка сигарет станет дороже на 4–10 копеек. До 2,39 рубля подорожает Pall Mall Demi, по 3,1 рубля будут стоить Winston XS Purple Mix, по 3,2 рубля – Winston Compact Impulse и Winston XS, по 3,45 рубля – Winston Classic и Blue.
Прибавят в стоимости сигареты Super Slims двух видов – 3,65 рубля. Dunhill Fine будут стоить уже четыре рубля.
Поднимается стоимость на Sobranie Blue и Gold – до 3,85 рубля, Sobranie Compact, Evolve – до 3,6 рубля, Sobranie Caster – до 3,55 рубля.
В сентябре в продаже также появятся новые сигареты – Rothmans of London (2,55 рубля за пачку) и два вида Rothmans Click (2,6 и 2,4 рубля).
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В среднем нынешнее повышение стоимости сигарет отдельных марок составит от 4 до 10 копеек за пачку.
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