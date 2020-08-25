Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 сентября, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

В целом пачка сигарет станет дороже на 4–10 копеек. До 2,39 рубля подорожает Pall Mall Demi, по 3,1 рубля будут стоить Winston XS Purple Mix, по 3,2 рубля – Winston Compact Impulse и Winston XS, по 3,45 рубля – Winston Classic и Blue.

Прибавят в стоимости сигареты Super Slims двух видов – 3,65 рубля. Dunhill Fine будут стоить уже четыре рубля.

Поднимается стоимость на Sobranie Blue и Gold – до 3,85 рубля, Sobranie Compact, Evolve – до 3,6 рубля, Sobranie Caster – до 3,55 рубля.

В сентябре в продаже также появятся новые сигареты – Rothmans of London (2,55 рубля за пачку) и два вида Rothmans Click (2,6 и 2,4 рубля).