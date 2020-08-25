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С полей Минской области на переработку в Слуцке уже приняли и заготовили более 110 тысяч тонн зерна
26.08.2020 13:19 — Новости Экономики |
Позади тысячи километров дорог и тысячи тонн перевезенного зерна. Водитель зерновоза Игорь Братков вот уже 11-й сезон доставляет урожай с полей на Слуцкий комбинат хлебопродуктов. Вот и сегодня очередной объем пшеницы поступит на переработку.
Игорь Братков, водитель зерновоза Слуцкого комбината хлебопродуктов: "Самая весомая культура - это пшеница. Сегодня если грузишь пшеницу на такую машину, то это 30 тонн получается. Самый легкий - овес. Грузовик такой будет до 20 тонн, смотря какое качество зерна".
Качество каравая проверяется на месте. Им довольны и аграрии, и переработчики. Да и сам намолот у слуцких хлеборобов в этом году рекордный в области - свыше 160 тысяч тонн зерновых.
Всего с полей Минской области на переработку в Слуцке уже приняли и заготовили более 110 тысяч тонн зерна.
При соблюдении всех технологий хранения - а это влажность не более 14 % и отсутствие сорных примесей - урожай зерна может храниться вот в таких силосах несколько лет. Объем каждой такой емкости - 3000 тонн.
Предприятия АПК за мир, спокойствие и результативный труд
Мука - это хлеб, который нужен всем каждый день. Поэтому на предприятиях агропромышленного комплекса остановки и паузы исключены. Такая стабильная работа - это гарант и продовольственной безопасности страны, и личного благосостояния коллективов. И это люди особенно ценят. А еще мир и спокойствие.
Маргарита Янковец, старший мастер цеха Слуцкого комбината хлебопродуктов: "Для меня, как для матери двоих детей, это важно. Чтобы мои дети смогли спокойно пойти в школу учиться, спокойно вернуться домой. Мир и спокойствие - это важно для любого человека здравомыслящего".
Мнение слуцких мукомолов поддерживают и местные сыровары. Спокойствие и стабильность как на самом предприятии, так и на улицах города ценят все.
Слуцкие сыровары всегда готовы предложить не только сыр, а в месяц его выпускают более тысячи тонн, но и масло. Часть продукции экспортируют. Поэтому даже самая малая пауза может обернуться большой упущенной выгодой. Да и конкуренты тут же займут нишу. Благодаря модернизации сыродельный комбинат планирует в два раза увеличить и объемы производства творога.
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Что касается предприятий агропромышленного комплекса, то эта та сфера экономики, где невозможна остановка даже на день. Ведь от аграриев зависит...
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