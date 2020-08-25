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Предприятия АПК за мир, спокойствие и результативный труд

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С полей Минской области на переработку в Слуцке уже приняли и заготовили более 110 тысяч тонн зерна Что касается предприятий агропромышленного комплекса, то эта та сфера экономики, где невозможна остановка даже на день. Ведь от аграриев зависит...

Что касается предприятий агропромышленного комплекса, то эта та сфера экономики, где невозможна остановка даже на день. Ведь от аграриев зависит продовольственная безопасность. Не будет муки - не будет и хлеба. То же самое с мясом и молоком. А ведь еще мы продовольствие экспортируем. Остановишься - и конкуренты займут твое место. Несмотря ни на что в эти дни заводы АПК работают стабильно и на результат. С хлеборобами, мукомолами и сыроварами встретилсяПозади тысячи километров дорог и тысячи тонн перевезенного зерна. Водитель зерновоза Игорь Братков вот уже 11-й сезон доставляет урожай с полей на Слуцкий комбинат хлебопродуктов. Вот и сегодня очередной объем пшеницы поступит на переработку.Качество каравая проверяется на месте. Им довольны и аграрии, и переработчики. Да и сам намолот у слуцких хлеборобов в этом году рекордный в области - свыше 160 тысяч тонн зерновых.Всего с полей Минской области на переработку в Слуцке уже приняли и заготовили более 110 тысяч тонн зерна.При соблюдении всех технологий хранения - а это влажность не более 14 % и отсутствие сорных примесей - урожай зерна может храниться вот в таких силосах несколько лет. Объем каждой такой емкости - 3000 тонн.Мука - это хлеб, который нужен всем каждый день. Поэтому на предприятиях агропромышленного комплекса остановки и паузы исключены. Такая стабильная работа - это гарант и продовольственной безопасности страны, и личного благосостояния коллективов. И это люди особенно ценят. А еще мир и спокойствие.Мнение слуцких мукомолов поддерживают и местные сыровары. Спокойствие и стабильность как на самом предприятии, так и на улицах города ценят все.Слуцкие сыровары всегда готовы предложить не только сыр, а в месяц его выпускают более тысячи тонн, но и масло. Часть продукции экспортируют. Поэтому даже самая малая пауза может обернуться большой упущенной выгодой. Да и конкуренты тут же займут нишу. Благодаря модернизации сыродельный комбинат планирует в два раза увеличить и объемы производства творога.