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Азербайджан в ближайшие дни отправит в Беларусь танкер с 94 тыс. тонн нефти
26.08.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 авг – Sputnik. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует в ближайшие дни отправить в Беларусь танкер с нефтью, сообщило
По его словам судно выйдет из турецкого порта Джейхан 26 или 27 августа
"Поставки нефти в Беларусь осуществляются на основе спотовых сделок. Несколько недель назад была согласована и запланирована продажа одного танкера с азербайджанской нефтью объемом около 93–94 тысяч тонн", – сказал Ахмедов.
Заокеанские поставки черного золота
Напомним, что первую партию нефти у США Беларусь закупила после визита госсекретаря США Майкла Помпео в Минск. Именно тогда между Помпео и президентом Беларуси Александром Лукашенко были достигнуты договоренности о покупке сырья.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года
План поставок российского сырья на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет один миллион тонн. В июне 2019 года по магистральному трубопроводу было прокачано на НПЗ в Новополоцке и Мозыре 1,4 миллиона тонн.
По словам представителя концерна "Белнефтехим", часть российской нефти будет поставлена также по железной дороге. Всего на белорусские НПЗ сырье будет поступать от десяти российских компаний.
Теперь белорусский НПЗ получит сорт White Eagle Blend ("смесь белого орла"), который создала компания Getka. Президент компании Дариуш Цихоцки в интервью изданию Business Alert рассказал, что название нового сорта нефти – это отсылка к национальным символам Польши. Getka создала новую смесь, которая по своим характеристикам близка к российской Urals. Цель у компании прозаическая – составить конкуренцию российским поставщикам, которые работают с НПЗ в Польше и Беларуси.
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По словам представителя азербайджанской компании SOCAR, сделка о покупке танкера нефти была заключена несколько недель назад.
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