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В России открыли крупнейший сервисный центр БЕЛАЗ. Этому предшествовал конфликт между продавцами
26.08.2020 09:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «Белаз-24» открыла в городе Белово Кемеровской области центр технической поддержки «БелАЗ». Согласно сообщению компании, центр в Кузбассе «станет самым крупным в мире среди сервисной инфраструктуры „БелАЗ“ по своим размерам и оснащению». Какое будущее у этого центра — покажет время. Дело в том, что он строился на фоне корпоративного конфликта между партнерами.
Общий объем инвестиций в проект — порядка 1 млрд российских рублей (15 млн долларов). Из них более 800 млн рублей — это собственные средства «Белаз-24». Так как проект
Комплекс состоит из трех корпусов — административного (площадью более 4 тыс. кв метров), логистического (3,1 тыс. кв метров) и производственного (7,2 тыс. кв метров).
Центр технической поддержки БЕЛАЗ в Белово — шестой по счету в РФ и самый крупный в сервисной инфраструктуре белорусской компании во всем мире. В ОАО «БелАЗ» создание центра назвали «важным шагом навстречу потребителям по поддержке работоспособности техники „БЕЛАЗ“ на высоком уровне и существенному уменьшению эксплуатационных расходов».
— В центре собраны все компетенции в области технической поддержки, обслуживания и ремонта карьерной техники «БЕЛАЗ», которые будут реализовываться по документации, чертежам, разработанным компанией «БЕЛАЗ», что в конечном счете гарантирует очень высокое качество восстановительного, текущего и гарантийного ремонта, —
Новый центр технической поддержки БЕЛАЗ дал городу Белово почти 300 рабочих мест, а объем налоговых поступлений до 2028 года должен превысить сумму в 750 млн российских рублей. По оценке специалистов ОАО «БЕЛАЗ», центр сможет выйти на проектную мощность уже в 2022 году.
Чем недовольны российские партнеры?
Впрочем, в России хватает критиков деятельности, которую ведет генеральный дистрибьютор белорусского гиганта в РФ компания «Торговый дом «БЕЛАЗ». По задумке, компания создана для централизации поставок карьерной техники и запасных частей к ней на территории России.
Владельцами контрольной доли в торговом доме являются «БЕЛАЗ-холдинг» и Президентский спортивный клуб, который возглавляет средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко. В 2019 году компания продала 566 единиц техники в РФ. Выручка от реализации продукции составила 41,8 млрд российских рублей (635 млн долларов), прибыль от продаж — 2,1 млрд, чистая прибыль — 1,6 млрд, говорится в отчете.
«Торговый дом «БЕЛАЗ» работает с 10 официальными дилерами. В 2019 году самым крупным партнером оказалась компания «Белаз-24», которая заняла 42% в общем объеме продаж белорусской техники.
Согласно реестра юрлиц РФ «Белаз-24» зарегистрировано в Москве в 2015 году с основным видом деятельности «торговля автотранспортными средствами». По 30% компании владеют Елена Лагун и Евгений Черненький, еще 40% — у Оксаны Тачковой. Они также владеют еще рядом российских юрлиц, в названии которых есть слово «Белаз».
В 2019 году Черненький подал иск в суд к «Белаз-24». Миноритарий жаловался на то, что ему как участнику не предоставляют все необходимые документы о деятельности компании.
Российских дилеров насторожили многомиллиардные операции между «Белаз-24» и «Б-24 Майнинг», которая была создана в 2018 году, а среди учредителей находятся топ-менеджеры «Торгового дома БЕЛАЗ», в том числе и гендиректор Алексей Лямин.
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Компания «Белаз-24» открыла в городе Белово Кемеровской области центр технической поддержки «БелАЗ». Согласно сообщению компании, центр в Кузбассе «станет самым...
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