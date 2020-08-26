В России открыли крупнейший сервисный центр БЕЛАЗ. Этому предшествовал конфликт между продавцами

Источник материала: Tut.by

Компания «Белаз-24» открыла в городе Белово Кемеровской области центр технической поддержки «БелАЗ». Согласно сообщению компании, центр в Кузбассе «станет самым крупным в мире среди сервисной инфраструктуры „БелАЗ“ по своим размерам и оснащению». Какое будущее у этого центра — покажет время. Дело в том, что он строился на фоне корпоративного конфликта между партнерами.



Комплекс расположен в непосредственной близости от главной транспортной магистрали, соединяющей два крупнейшего региона Кузбасса — Кемерово и Новокузнецк. Фото: пресс-служба холдинга «БЕЛАЗа»

Общий объем инвестиций в проект — порядка 1 млрд российских рублей (15 млн долларов). Из них более 800 млн рублей — это собственные средства «Белаз-24». Так как проект вошел в федеральную программу по развитию моногородов России, то смог получить около 200 млн рублей из госбюджета. За эти средства была создана транспортная и инженерная инфраструктура: к промплощадке подведена дорога, построены водопровод, система теплоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

Комплекс состоит из трех корпусов — административного (площадью более 4 тыс. кв метров), логистического (3,1 тыс. кв метров) и производственного (7,2 тыс. кв метров).



Фото: ako.ru

Центр технической поддержки БЕЛАЗ в Белово — шестой по счету в РФ и самый крупный в сервисной инфраструктуре белорусской компании во всем мире. В ОАО «БелАЗ» создание центра назвали «важным шагом навстречу потребителям по поддержке работоспособности техники „БЕЛАЗ“ на высоком уровне и существенному уменьшению эксплуатационных расходов».

— В центре собраны все компетенции в области технической поддержки, обслуживания и ремонта карьерной техники «БЕЛАЗ», которые будут реализовываться по документации, чертежам, разработанным компанией «БЕЛАЗ», что в конечном счете гарантирует очень высокое качество восстановительного, текущего и гарантийного ремонта, — отметил в своем выступлении Петр Пархомчик, который до назначения в июне текущего года министром промышленности Беларуси много лет руководил холдингом «БЕЛАЗ».



В ходе открытия в новом центре был установлен мировой рекорд в ручной буксировке карьерных самосвалов. Гендиректор компании «МТЗ-Сибирь», белорусский самбист Дмитрий Белайц протащив за собой 90-тонный БелАЗ на 3 метра. Фото: ako.ru

Новый центр технической поддержки БЕЛАЗ дал городу Белово почти 300 рабочих мест, а объем налоговых поступлений до 2028 года должен превысить сумму в 750 млн российских рублей. По оценке специалистов ОАО «БЕЛАЗ», центр сможет выйти на проектную мощность уже в 2022 году.

Чем недовольны российские партнеры?

Впрочем, в России хватает критиков деятельности, которую ведет генеральный дистрибьютор белорусского гиганта в РФ компания «Торговый дом «БЕЛАЗ». По задумке, компания создана для централизации поставок карьерной техники и запасных частей к ней на территории России.

Владельцами контрольной доли в торговом доме являются «БЕЛАЗ-холдинг» и Президентский спортивный клуб, который возглавляет средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко. В 2019 году компания продала 566 единиц техники в РФ. Выручка от реализации продукции составила 41,8 млрд российских рублей (635 млн долларов), прибыль от продаж — 2,1 млрд, чистая прибыль — 1,6 млрд, говорится в отчете.



Фото: Павел Мурашко

«Торговый дом «БЕЛАЗ» работает с 10 официальными дилерами. В 2019 году самым крупным партнером оказалась компания «Белаз-24», которая заняла 42% в общем объеме продаж белорусской техники.

Согласно реестра юрлиц РФ «Белаз-24» зарегистрировано в Москве в 2015 году с основным видом деятельности «торговля автотранспортными средствами». По 30% компании владеют Елена Лагун и Евгений Черненький, еще 40% — у Оксаны Тачковой. Они также владеют еще рядом российских юрлиц, в названии которых есть слово «Белаз».

В 2019 году Черненький подал иск в суд к «Белаз-24». Миноритарий жаловался на то, что ему как участнику не предоставляют все необходимые документы о деятельности компании.

Российских дилеров насторожили многомиллиардные операции между «Белаз-24» и «Б-24 Майнинг», которая была создана в 2018 году, а среди учредителей находятся топ-менеджеры «Торгового дома БЕЛАЗ», в том числе и гендиректор Алексей Лямин.

Ранее российские бизнесмены жаловались, что дилерами ЗАО «ТД «БЕЛАЗ» становятся те, кто тесно связан с учредителями торгового дома семейными связями. Федеральная антимонопольная служба РФ обвиняла главного дистрибьютора в нарушении принципов конкуренции между сервисными центрами и дилерами.

Для БЕЛАЗа Россия — главный экспортный рынок, где находится покупателей две трети белорусской продукции. Но именно с этого рынка белорусский холдинг стал получать меньше денег, писали российские дилеры.

Евгений Черненький направил запрос в ОАО «БЕЛАЗ». Но в жодинском госхолдинге заявили , что не являются учредители компании «Белаз-24», соответственно «возникший корпоративный конфликт является внутренним и подлежит рассмотрению между участниками». Кроме того, на БЕЛАЗе отметили, что «не уполномочены давать правовую оценку действиям тех или иных лиц».