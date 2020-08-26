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Доллар на открытии торгов подорожал сразу на 4,6 копейки и может перекрыть мартовский максимум

26.08.2020 10:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рубль на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 августа вновь заметно упал к трем основным валютам. За понедельник и вторник доллар подорожал на 8 копеек.

По информации БВФБ, доллар вырос на BYN0,0464 на 10.12 — до 2,6492 рубля, евро подорожал на BYN0,0515 — до 3,1273 рубля, российский рубль укрепился на BYN0,0122 — до 3,5061 рубля за 100 российских рублей.

Если в ходе торгов рубль сохранится на нынешних уровнях, то мартовский максимум, 2,6396 рубля за доллар, будет перекрыт.

Как сообщал TUT.BY, в обменниках курсы валют установили банки">продолжают расти курсы валют. Доллар стоит около 3 рублей.

«Теперь понятно». Доллар дорожает — мы опять на грани девальвации?

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Если в ходе торгов рубль сохранится на нынешних уровнях, то мартовский максимум, 2,6396 рубля за доллар, будет перекрыт.
 
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