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Беларусь и Молдова обсуждают отмену роуминга

26.08.2020 13:19 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Министр экономики Молдовы и посол Беларуси в этой стране обсудили возможность взаимного снижения тарифов на мобильную связь и даже отмены роуминга. Окончательное решение могут принять уже в октябре  на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны считают, что потенциал сотрудничества Беларуси и Молдовы реализуется недостаточно, и готовы приложить максимум усилий к укреплению партнерства двух государств.

 
 
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Министр экономики Молдовы и посол Беларуси в этой стране обсудили возможность взаимного снижения тарифов на мобильную связь и даже отмены роуминга....
 
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