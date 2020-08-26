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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Молдова обсуждают отмену роуминга Министр экономики Молдовы и посол Беларуси в этой стране обсудили возможность взаимного снижения тарифов на мобильную связь и даже отмены роуминга....

Министр экономики Молдовы и посол Беларуси в этой стране обсудили возможность взаимного снижения тарифов на мобильную связь и даже отмены роуминга. Окончательное решение могут принять уже в октябре на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны считают, что потенциал сотрудничества Беларуси и Молдовы реализуется недостаточно, и готовы приложить максимум усилий к укреплению партнерства двух государств.