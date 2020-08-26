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Беларусь и Молдова обсуждают отмену роуминга
26.08.2020 13:19 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинистр экономики Молдовы и посол Беларуси в этой стране обсудили возможность взаимного снижения тарифов на мобильную связь и даже отмены роуминга. Окончательное решение могут принять уже в октябре на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны считают, что потенциал сотрудничества Беларуси и Молдовы реализуется недостаточно, и готовы приложить максимум усилий к укреплению партнерства двух государств.
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Министр экономики Молдовы и посол Беларуси в этой стране обсудили возможность взаимного снижения тарифов на мобильную связь и даже отмены роуминга....
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