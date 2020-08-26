|
«Выходом из тупика могут стать только новые выборы». Глава МИД Литвы ответил белорусскому коллеге
26.08.2020 12:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter
— Да, Владимир, я знаю Тебя, Беларусь, и еще больше узнаю белорусов, которые, как никогда раньше, решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения и, как стало известно, пытки и откровенные издевательства и не смирились с обманом и отнятым правом на выборы, — пишет Линкявичюс.
Он указывает, что не замечать новую реальность было бы непростительно. Что же касается санкций, то, напомнил министр, в 2016 году большинство из них были отозваны, так как Европа поверила в искренность намерений белорусских властей отказаться от репрессий.
— Руководство Вашей страны собственноручно разрушило эту надежду, как и те хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога, — пишет Линкявичюс.
Глава литовского МИД указывает, что его страна не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, она также заинтересована в том, чтобы наша страна и дальше оставалась независимой и суверенной. Добрососедские отношения между нашими странами возможны только при условии, что белорусские власти наладят диалог с гражданским обществом.
— Выходом из этого морального и политического тупика могут послужить только новые, прозрачные, демократические выборы главы государства, — считает Линкявичюс.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
При этом глава белорусского МИД заявил, что все еще верит в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами.
— Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter опубликовал выдержки из ответа белорусскому коллеге Владимиру Макею.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)