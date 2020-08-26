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Генпрокуратура рассказала, кто вошел в комиссию по проверке фактов жестокого обращения с задержанными

26.08.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан вошли представители всех силовых ведомств. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Там информируют, что Следственный комитет продолжает вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий.

— Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях, — сообщили в Генпрокуратуре и отметили, что каждая такая проверка взята ими на контроль.

Для координации этой работы под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз.

В работе комиссии также примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, информирует пресс-служба.

Напомним, о создании межведомственной комиссии сообщил министр внутренних дел Юрий Караев на встрече c архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Он также заявил, что «каких-то команд на жестокое обращение с людьми что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания, я не давал».

Накануне белорусские правозащитники сообщили, что получили свидетельские показания более 450 пострадавших, подтвержденные фото и видео.

Несмотря на многочисленные и систематические сообщения о преступлениях, совершенных милицией, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не уволил никого из лиц, которые непосредственно участвовали в организации и совершении преступлений против участников мирного собрания и случайных прохожих, указали они.

 
 
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Следственный комитет продолжает вести доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых...
 
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