ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На торгах 26 августа доллар установил новый максимум к рублю

26.08.2020 13:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 августа прошли очередные торги валютами. Доллар перекрыл исторический максимум, достигнутый в марте нынешнего года.

Доллар вырос на BYN0,0455 — до 2,6483 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0528 — 3,1286 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0123 — до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне:

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Генпрокуратура рассказала, кто вошел в комиссию по проверке фактов жестокого обращения с задержанными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика