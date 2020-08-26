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На торгах 26 августа доллар установил новый максимум к рублю
26.08.2020 13:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 августа прошли очередные торги валютами. Доллар перекрыл исторический максимум, достигнутый в марте нынешнего года.
Доллар вырос на BYN0,0455 — до 2,6483 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0528 — 3,1286 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN0,0123 — до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN0,0455 - до 2,6483 рубля.
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