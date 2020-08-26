ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют: доллар США и евро рекордно выросли

26.08.2020 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.

© Sputnik / Максим Богодвид
Нацбанк призвал банки взвешенно подходить к курсам валют

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:

- доллар США – 2,6483 рубля;

- евро – 3,1286;

- 100 российских рублей – 3,5062.

Таким образом, американская валюта на торгах в среду прибавила 4,55 копейки (1,75%). Европейская подорожала еще более ощутимо – на 5,28 копейки (1,72%). Рост показал и российский рубль: окреп на 1,23 копейки (0,35%).

Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская валюта на торгах в среду прибавила 4,55 копейки, а европейская подорожала еще более ощутимо – на 5,28 копейки.
 
Новости дня
Новости экономики
 
На торгах 26 августа доллар установил новый максимум к рублю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика