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Курсы валют: доллар США и евро рекордно выросли
26.08.2020 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.
© Sputnik / Максим Богодвид
По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:
- доллар США – 2,6483 рубля;
- евро – 3,1286;
- 100 российских рублей – 3,5062.
Таким образом, американская валюта на торгах в среду прибавила 4,55 копейки (1,75%). Европейская подорожала еще более ощутимо – на 5,28 копейки (1,72%). Рост показал и российский рубль: окреп на 1,23 копейки (0,35%).
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Американская валюта на торгах в среду прибавила 4,55 копейки, а европейская подорожала еще более ощутимо – на 5,28 копейки.
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