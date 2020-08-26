Курсы валют: доллар США и евро рекордно выросли

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:

- доллар США – 2,6483 рубля;

- евро – 3,1286;

- 100 российских рублей – 3,5062.

Таким образом, американская валюта на торгах в среду прибавила 4,55 копейки (1,75%). Европейская подорожала еще более ощутимо – на 5,28 копейки (1,72%). Рост показал и российский рубль: окреп на 1,23 копейки (0,35%).

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