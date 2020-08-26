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Украина временно закрывает въезд для иностранцев. Но не для всех

26.08.2020 14:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кабинет министров Украины принял решение закрыть границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на главу правительства Дениса Шмыгаля.


Фото: pixabay.com

Как заявил Шмыгаль, решение начнет действовать с 00.00 29 августа до 28 сентября.

По словам главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, въезд в страну будет запрещен иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.

Решение принято в связи с тем, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19. Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину.

— Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все, — сказал Зеленский.

 
 
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Решение принято в связи с тем, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19.
 
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