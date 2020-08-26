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Украина временно закрывает въезд для иностранцев. Но не для всех
26.08.2020 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кабинет министров Украины принял решение закрыть границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Об этом
Как заявил Шмыгаль, решение начнет действовать с 00.00 29 августа до 28 сентября.
По словам главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, въезд в страну будет запрещен иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Ограничения не коснутся иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.
Решение принято в связи с тем, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19. Как ранее
— Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все, — сказал Зеленский.
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Решение принято в связи с тем, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19.
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