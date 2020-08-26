«Думаю, каждый сегодня гордится своим народом». Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич прибыла на допрос

Источник материала: Tut.by

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич прибыла на допрос по уголовному делу в Следственный комитет, передает корреспондент TUT.BY. Алексиевич вызвали в СК как члена президиума Координационного совета.





Светлана Алексиевич приехала с членами Координационного совета Максимом Знаком, Павлом Латушко и Марией Колесниковой. Поддержать Алексиевич пришли люди, они встретили ее аплодисментами.

До приезда Светланы Алексиевич здание Центрального аппарата СК традиционно огородили, сотрудники в штатском просят всех проходить к улице Первомайской через парк Горького.

— Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку, это очень важно, мы должны друг друга поддерживать. Я иду [на допрос] совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно. Более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне, это очень опасно. Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту [не призывали]. Это все напрасный довод, что все мы, 600 человек [членов Координационного совета] собрались и что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому, это у нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ.

Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. И, если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было, а сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей… И вы бы видели, какие прекрасные развороты [газеты] в западных СМИ, появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир: им нравится, что ни один газон не помят, что ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь.

И то, что мы видели первые три дня — противостояние, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век, а мы должны говорить друг с другом, спорить друг с другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой — красно-белое, то есть он хотел сказать: давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам в ней жить, нашим детям жить. Я помню тот большой флаг, вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькие ручонки тянут. А еще более смешная вещь, когда идет митинг бюджетников и родители кричат «Батька, Беларусь», а их маленькие дети, которые еще не умеют врать, кричат «Уходи». И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны.

Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать, не дай Бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны, она не должна пролиться, мы должны победить духом, победить силой своих убеждений, — резюмировала Алексиевич.

На вопрос каким она видит дальнейшее развитие событий, Светлана Алексиевич ответила, что мир должен помочь Беларуси заставить Лукашенко говорить.

— Я думаю, это будут долгие политические рокировки, наверняка. Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой. Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь, — сказала Светлана Алексиевич.

Координационный совет сегодня выступил с заявлением . В совете отметили: вызывает серьезное недоумение тот факт, что ни Генеральная прокуратура, ни Следственный комитет до сих пор официально не возбудили ни одного уголовного дела по фактам насилия в отношения мирных граждан после выборов 9 августа. И в то же время увидели большую «опасность» в Координационном совете, который выступает исключительно за мирные и законные способы урегулирования политического кризиса в стране.

— Никакое давление не остановит гражданское общество Беларуси в его стремлении к правде и справедливости. В ряды КС уже вступили сотни неравнодушных граждан, и совет постоянно пополняется новыми участниками. Этот процесс не остановить. На смену нам придут другие. Появятся новые лидеры, как они появлялись в ходе всей избирательной кампании 2020 года. Общество созрело для перемен к лучшему. К тому, чтобы жить в цивилизованной стране, где соблюдаются законы и права граждан. Где отношения строятся на взаимном уважении, а не на страхе и насилии. И никакими надуманными делами, повестками, давлением этот процесс уже не остановить, — заявили в Координационном совете.

Напомним, 20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову и Павла Латушко. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.

Двое членов президиума Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны 24 августа у проходной МТЗ. 25 августа их осудили по статьям 23.34 и 23.4 КоАП и дали 10 суток ареста.

Что такое Координационный совет?

14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила , что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

До возбуждения уголовного дела Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

После возбуждения уголовного дела совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларуси, изложенных в резолюции [совета]».