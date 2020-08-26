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В СК вызвали еще одного члена Координационного совета - Марию Колесникову

26.08.2020 15:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова также вызвана в Следственный комитет. Об этом TUT.BY сообщил юрист Максим Знак.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ее ждут для дачи показаний в качестве свидетеля в 12.00 в четверг, 27 августа.

Сегодня,  26 августа, в качестве свидетеля в Следственный комитет вызвали лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич.

Ранее в СК для дачи показаний вызывались экс-глава Купаловского театра Павел Латушко, лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и другие. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.

20 августа генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

Дело Координационного совета ведет Следственный комитет.

 
 
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Ранее в СК для дачи показаний вызывались экс-глава Купаловского театра Павел Латушко, лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и другие.
 
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