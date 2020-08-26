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В СК вызвали еще одного члена Координационного совета - Марию Колесникову
26.08.2020 15:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова также вызвана в Следственный комитет. Об этом TUT.BY сообщил юрист Максим Знак.
Ее ждут для дачи показаний в качестве свидетеля в 12.00 в четверг, 27 августа.
Сегодня, 26 августа, в качестве свидетеля в Следственный комитет вызвали лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич.
Ранее в СК для дачи показаний вызывались экс-глава Купаловского театра Павел Латушко, лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и другие. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.
20 августа генпрокурор Александр Конюк
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК
Дело Координационного совета ведет Следственный комитет.
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Ранее в СК для дачи показаний вызывались экс-глава Купаловского театра Павел Латушко, лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и другие.
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