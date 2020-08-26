«Ввести санкции просто против всех нельзя». Как заплатит Минск за то, что было на выборах и после

Источник материала: Tut.by

Евросоюз в очередной раз обсудит вопрос введения санкций против белорусских властей уже на днях. Насколько жесткими будут санкции, когда и против кого их введут, пока сказать сложно. Можно лишь предположить, что в список войдут руководители силовых ведомств, ответственные за силовой разгон мирных акций протеста, проходящих по всей стране с 9 августа. TUT.BY вспомнил, какие персональные санкции ЕС вводил против Беларуси ранее, почему так болезненны экономические санкции, и узнал у своих источников в Брюсселе, как их будут вводить теперь.



Фото: Reuters

Только личное

Санкции против Беларуси Евросоюз вводит или индивидуальные — против конкретных чиновников, когда им запрещен въезд в страны ЕС, а их активы в этих странах замораживаются, или экономические — фактически, против страны.

Первый раз личные санкции против белорусских чиновников Евросоюз ввел в июле 1998 года. Под них попал 131 человек, включая Александра Лукашенко, причиной стал дипломатический скандал: Лукашенко выселил послов из домов в Дроздах. В феврале 1999 года санкции были отменены.

В 2004 году были введены санкции против четверых человек — Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Дмитрия Павличенко и Владимира Наумова, которых ЕС считает причастными к исчезновению оппонентов власти в 1999 и 2000 годах.

В декабре 2004 года, после парламентских выборов и референдума, по итогам которого Александр Лукашенко получил право избираться на пост президента неограниченное количество раз, санкционный список пополнили глава ЦИК Лидия Ермошина и начальник полка милиции спецназначения Юрий Подобед.

После президентских выборов Евросоюз первый раз ввел санкции в 2006 году. В список не въездных попал 41 человек, которые, по мнению ЕС, были ответственны за нарушение прав человека в ходе президентской кампании. В список был включен и Александр Лукашенко.

В октябре 2008 года действие санкций в отношении Лукашенко и еще 35 чиновников было приостановлено. В 2010 году после президентских выборов, которые в ЕС были признаны недемократичными, действие санкций ЕС в отношении Беларуси было возобновлено.

В течение следующих пяти лет черный список ЕС неоднократно менялся, а в 2011 году ЕС ввел эмбарго на поставки оружия. 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение снять ограничительные меры в отношении 169 физических лиц и четырех компаний, в том числе снять санкции с Александра Лукашенко. Под санкциями остались Владимир Наумов, Виктор Шейман, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко. Также было сохранено эмбарго на поставки оружия и запрет на экспорт товаров для внутренних репрессий. С тех пор Евросоюз каждый год продлевает действие эмбарго на поставки оружия и техники, а также визовые санкции против четырех белорусских граждан. В 2017 году из этого оружейного перечня были исключены биатлонные винтовки.

Удары по экономике

Помимо личных санкций в отношении Беларуси не раз вводили экономические санкции, чреватые серьезными финансовыми потерями для Беларуси.

В частности, после «Плошчы-2010» Брюссель рекомендовал заморозить любую финансовую поддержку Беларуси. В результате ЕБРР свернул финансовое сотрудничество с официальным Минском, Европейский инвестиционный банк отложил свой приход в Беларусь, а МВФ отказался выделять кредит Беларуси. Кроме того, из-за европейских санкций в 2012—2016 годах Беларусь не смогла разместить еврооблигации, то есть занять деньги у западных кредиторов.

Неприятная особенность западных санкций — длительность их действия. К примеру, отменить введенные США в 2007 году санкции в отношении «Белнефтехима» пока не удалось. Они уточнялись, смягчались, их действие приостанавливалось , но все равно добиться полной отмены пока Минск не смог, несмотря на заметное потепление в отношениях.

Сейчас европейские политики говорят о том, что санкции не должны быть направлены против народа Беларуси, то есть речь пока не идет об экономических санкциях. Но любые санкции чреваты как минимум репутационными рисками и снижением инвестиционной привлекательности страны.



Infogram Иностранные инвестиции в Беларусь

А для Беларуси этот вопрос — жизненно важный. Напомним, именно приток в Беларусь иностранных инвестиций позволяет, в частности, снизить давление на белорусский рубль в условиях обычно отрицательного сальдо торгового баланса (по итогам первого полугодия сальдо положительное, 757,3 млн долларов, но это в условиях низких объемов закупки нефти и газа, а также благодаря росту экспорта услуг, который сейчас может замедлиться).

В 2019 году иностранцы инвестировали в белорусскую экономику 10 млрд долларов, сообщает Белстат. Это на 7,7% меньше, чем годом ранее, и почти вполовину меньше, чем в 2011-м. Но основой вопрос в том, что реальных инвестиций, то есть прямых иностранных инвестиций на чистой основе, в указанном объеме почти в десять раз меньше — 1,327 млрд долларов. К 2025 году Беларусь планировала довести объем привлекаемых прямых иностранных инвестиций на чистой основе до 3 млрд долларов в год. В условиях санкций на выполнение этих планов не стоит рассчитывать.

В любом случае введение любых санкций нанесет серьезный ущерб экономическому сотрудничеству Минска с Евросоюзом. Эти отношения заметно улучшились в последний год и в 2019 году Беларусь привлекла рекордные инвестиции от западных банков развития, направив их на финансирование проектов как в государственном, так и в частном секторах экономики, рассказывал TUT.BY.

Европейский банк реконструкции и развития вложил более 390 млн евро в 24 проекта в Беларуси. Прежнее достижение 2018 года было перекрыто на 30 млн евро. Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на реконструкцию 12 мостов. ЕБРР также предоставил свыше 42 млн евро на модернизацию водоканалов в разных городах Беларуси. Власти надеялись, что в ближайшее время ЕБРР сможет увеличить ежегодные инвестиции в белорусскую экономику до 500 млн евро.

В 2019 году Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро. При этом стоит отметить, что опорный банк Евросоюза начал де-факто работать в Беларуси лишь в 2018 году, когда выделил 168 млн евро. Деньги направлены на реконструкцию автодороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — литовская граница (Каменный Лог), модернизацию объектов водоснабжения и поддержку реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также финансирование проектов малого и среднего бизнеса.

Всемирный банк в прошлом году выделил Беларуси около 300 млн долларов. Была надежда также на получение средств от Международного валютного фонда.

«Мы должны быть уверены в причастности этих людей к силовому разгону»

Вопрос ввода санкций против Беларуси в этом году в Евросоюзе поднимали уже несколько раз и до выборов из-за арестов оппонентов Лукашенко и после из-за насилия против мирных демонстрантов и их незаконных задержаний, а также из-за результатов президентских выборов, прошедших, по мнению европейских чиновников, с нарушениями. При обсуждении этого вопроса в Европарламенте, европейские дипломаты подчеркивали, что ввод санкций ЕС не должен ударить по населению, так как оно уже пострадало от пандемии и ее отрицания властями Беларуси.

Как отмечает дипломатический источник TUT.BY в Брюсселе, ввести санкции после одного обсуждения и в один день невозможно — в ЕС должны быть уверены в причастности конкретных лиц к избиениям и пыткам людей, задержанных 9 августа и в последующие дни. После выборов в декабре 2010 года процесс проработки и введения санкция занял около полугода. Также отдельно стоит вопрос о санкциях против тех, кто замешан в фальсификациях выборов.

— Мы должны быть уверены, что такой-то человек был причастен к приказу по жесткому подавлению протестов, что конкретные люди его исполняли. Ввести санкции просто против всех нельзя, должно быть расследование, а это очень сложный вопрос (На 26 августа ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет Беларуси не возбудили ни одного уголовного дела о превышении полномочий правоохранителями, — Прим. TUT.BY) — говорит источник.

Что касается санкций против Александра Лукашенко, источник уверен, что они должны быть введены, поскольку «представить санкционный список без этого человека после того, что случилось, невозможно».

26 августа МИД Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих: в «черном списке» — более 100 человек.