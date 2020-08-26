ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар продолжает расти. Есть ли валюта в обменниках?

26.08.2020 15:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Курс доллара и евро продолжает расти, но иностранная валюта есть в наличии в обменниках Беларуси, к таким итогам пришли корреспонденты Sputnik, посетив обменные пункты.

© CC0 / Pixabay/PublicDomainPictures
Курсы валют: доллар США и евро рекордно выросли

Во вторник доллар преодолел психологический рубеж – он стоил уже 2,7 рубля. Правда, такой курс установил только "Беларусбанк". Однако в среду 2,70 (и даже больше) показывали табло остальных банков Минска.

Берут по 200–300 долларов

Из хороших новостей – почти везде имелась в наличии валюта. Затруднения испытывали только обменные пункты "Беларусбанка", которые находятся в ТЦ "Корона" на улице Кальварийской.

"Осталось только 100 долларов для продажи", – сообщила кассир корреспондентам Sputnik.

Сотрудница банка рассказала, что утром валюты привезли в таком же количестве, как обычно, однако к обеду ее расхватали.

"Чаще люди берут по 200-300 долларов. Иногда покупают и 20 долларов. Есть покупки в тысячу долларов. В принципе банки этой суммой не удивишь", – ответила она.

За сутки курс доллара в "Беларусбанке" подрос и составил уже 2,73 рубля.

В ТЦ "Корона" располагается еще один обменник, который принадлежит "Идея банку". Возле него были люди, которые брали 300 долларов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Торги на валютной бирже: рубль продолжает падать

"Мы не искали доллары по городу. Приехали сюда и сразу купили. Понимаем, что обменник находится в магазине, где люди всегда сдают валюту, поэтому она должна быть здесь в наличии", – пояснил минчанин.

Кассир сообщила, что доллары в наличии имеются. Она добавила, что в этом обменнике повышенного спроса на валюту не наблюдается: "Люди берут, как обычно".

Рекомендации для банков

В среду 26 августа самый низкий курс доллара установил "Банк Решение" – 2,7 рубля. Однако очередей к обменнику в этом банке мы не увидели.

"Вы знаете, мне кажется, не у всех людей сейчас есть деньги. Нужно детей в школу собирать. Кроме того, сейчас не время зарплат. Поэтому и очередей нет", – размышляли ожидающие в очереди.

Кассир на наш вопрос, есть ли доллары, раздраженно ответила: "Есть". Судя по всему, этот вопрос был самым популярным в среду.

Также корреспонденты Sputnik посетили "Технобанк", где доллар продается за 2,72 рубля. Тут также валюта была в наличии.

В среду по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль продолжил падать вниз. Нацбанк установил официальные курсы: доллар США – 2,6483 рубля, евро – 3,1286, 100 российских рублей – 3,5062. Американская валюта "подросла" на 4,55 копейки (1,75%).

Во вторник Национальный банк разослал белорусским банкам рекомендации по проведению валютно-обменных операций с участием физических лиц. Он призвать принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов наличностью. Регулятор также высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам торгов в среду на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль стремительно упал.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Ввести санкции просто против всех нельзя». Как заплатит Минск за то, что было на выборах и после
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика