Доллар продолжает расти. Есть ли валюта в обменниках?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Курс доллара и евро продолжает расти, но иностранная валюта есть в наличии в обменниках Беларуси, к таким итогам пришли корреспонденты Sputnik, посетив обменные пункты.

Во вторник доллар преодолел психологический рубеж – он стоил уже 2,7 рубля. Правда, такой курс установил только "Беларусбанк". Однако в среду 2,70 (и даже больше) показывали табло остальных банков Минска.

Берут по 200–300 долларов

Из хороших новостей – почти везде имелась в наличии валюта. Затруднения испытывали только обменные пункты "Беларусбанка", которые находятся в ТЦ "Корона" на улице Кальварийской.

"Осталось только 100 долларов для продажи", – сообщила кассир корреспондентам Sputnik.

Сотрудница банка рассказала, что утром валюты привезли в таком же количестве, как обычно, однако к обеду ее расхватали.

"Чаще люди берут по 200-300 долларов. Иногда покупают и 20 долларов. Есть покупки в тысячу долларов. В принципе банки этой суммой не удивишь", – ответила она.

За сутки курс доллара в "Беларусбанке" подрос и составил уже 2,73 рубля.

В ТЦ "Корона" располагается еще один обменник, который принадлежит "Идея банку". Возле него были люди, которые брали 300 долларов.

"Мы не искали доллары по городу. Приехали сюда и сразу купили. Понимаем, что обменник находится в магазине, где люди всегда сдают валюту, поэтому она должна быть здесь в наличии", – пояснил минчанин.

Кассир сообщила, что доллары в наличии имеются. Она добавила, что в этом обменнике повышенного спроса на валюту не наблюдается: "Люди берут, как обычно".

Рекомендации для банков

В среду 26 августа самый низкий курс доллара установил "Банк Решение" – 2,7 рубля. Однако очередей к обменнику в этом банке мы не увидели.

"Вы знаете, мне кажется, не у всех людей сейчас есть деньги. Нужно детей в школу собирать. Кроме того, сейчас не время зарплат. Поэтому и очередей нет", – размышляли ожидающие в очереди.

Кассир на наш вопрос, есть ли доллары, раздраженно ответила: "Есть". Судя по всему, этот вопрос был самым популярным в среду.

Также корреспонденты Sputnik посетили "Технобанк", где доллар продается за 2,72 рубля. Тут также валюта была в наличии.

В среду по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль продолжил падать вниз. Нацбанк установил официальные курсы: доллар США – 2,6483 рубля, евро – 3,1286, 100 российских рублей – 3,5062. Американская валюта "подросла" на 4,55 копейки (1,75%).

Во вторник Национальный банк разослал белорусским банкам рекомендации по проведению валютно-обменных операций с участием физических лиц. Он призвать принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов наличностью. Регулятор также высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.