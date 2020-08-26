Белорусским компаниям предложили перенести бизнес в Латвию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) предложило белорусским бизнесменам частично или полностью переместить деятельность в Латвию, заявил в среду журналистам глава LIAA Каспар Рожкалнс.

По его словам, агентство, учитывая складывающуюся в Беларуси непростую политическую и экономическую ситуацию, мобилизовало свои ресурсы для оказания поддержки те белорусским предпринимателям, которые хотят вести бизнес в Латвии.

Рожкалнс уточнил, что, по прогнозам Всемирного банка, в 2020 году в Беларуси начнется рецессия, которая продлится несколько лет.

"Чтобы белорусские компании и специалисты более успешно преодолели этот период, мы приглашаем их частично или полностью перенести свою деятельность в Латвию", – сказал Рожкалнс.

Он также сообщил, что страна весьма заинтересована в сотрудничестве не только с IT-компаниями, но и предприятиями других видов деятельности.

Глава LIAA привел ряд причин, по которым белорусам стоит вести бизнес в Латвии: это интеграция республики в наиболее значимые международные организации, безопасная бизнес-среда и защита инвестиций. Кроме того, в Латвии свое дело можно открыть за один день.