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Белорусским компаниям предложили перенести бизнес в Латвию
26.08.2020 19:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) предложило белорусским бизнесменам частично или полностью переместить деятельность в Латвию, заявил в среду журналистам глава LIAA Каспар Рожкалнс.
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По его словам, агентство, учитывая складывающуюся в Беларуси непростую политическую и экономическую ситуацию, мобилизовало свои ресурсы для оказания поддержки те белорусским предпринимателям, которые хотят вести бизнес в Латвии.
Рожкалнс уточнил, что, по прогнозам Всемирного банка, в 2020 году в Беларуси начнется рецессия, которая продлится несколько лет.
"Чтобы белорусские компании и специалисты более успешно преодолели этот период, мы приглашаем их частично или полностью перенести свою деятельность в Латвию", – сказал Рожкалнс.
Он также сообщил, что страна весьма заинтересована в сотрудничестве не только с IT-компаниями, но и предприятиями других видов деятельности.
Глава LIAA привел ряд причин, по которым белорусам стоит вести бизнес в Латвии: это интеграция республики в наиболее значимые международные организации, безопасная бизнес-среда и защита инвестиций. Кроме того, в Латвии свое дело можно открыть за один день.
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Страна весьма заинтересована в сотрудничестве не только с IT-компаниями, но и предприятиями других видов деятельности.
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