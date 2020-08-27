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Миорский металлопрокатный завод стал партнером "Макларена"
27.08.2020 10:21 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМиорский металлопрокатный завод стал партнером команды “Формулы-1”. "Макларен" объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения. Логотипы предприятия появятся на носовой части болидов, а также на рукавах фирменной одежды сотрудников. Миорский металлопрокатный завод - крупный производитель жести. Цель нового партнерства в том, чтобы повысить узнаваемость молодого белорусского бренда на мировых рынках.
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Миорский металлопрокатный завод стал партнером команды “Формулы-1”. "Макларен" объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения. Логотипы предприятия...
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