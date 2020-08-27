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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миорский металлопрокатный завод стал партнером "Макларена" Миорский металлопрокатный завод стал партнером команды “Формулы-1”. "Макларен" объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения. Логотипы предприятия...

Миорский металлопрокатный завод стал партнером команды “Формулы-1”. "Макларен" объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения. Логотипы предприятия появятся на носовой части болидов, а также на рукавах фирменной одежды сотрудников. Миорский металлопрокатный завод - крупный производитель жести. Цель нового партнерства в том, чтобы повысить узнаваемость молодого белорусского бренда на мировых рынках.