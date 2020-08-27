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Курсы валют: белорусский рубль продолжает падать
27.08.2020 10:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Начало торгов на валютной бирже не изменило
По отношению к доллару в первые же минуты он потерял 1,73 копейки, к евро- 2,44 по отношению к российскому рублю (в соотношении белорусский рубль к 100 российским) - 2,9.
На начало торгов сложились следующие курсы:
- доллар США – 2,6656 рубля
- евро – 3,153
- 100 российских рублей – 3,5352
Растут и курсы валют в обменных пунктах. Корреспонденты Sputnik посетили их накануне и смогли убедиться, что иностранная
Национальный банк ранее разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в которых отметил выросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни и призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью. Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к
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В первые же минуты торгов на валютной бирже рубль потерял по отношению к доллару 1,73 копейки и по отношению к евро - 2,44.
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