Курсы валют: белорусский рубль продолжает падать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Начало торгов на валютной бирже не изменило тенденцию последних нескольких дней - белорусский рубль по-прежнему дешевеет.

По отношению к доллару в первые же минуты он потерял 1,73 копейки, к евро- 2,44 по отношению к российскому рублю (в соотношении белорусский рубль к 100 российским) - 2,9.

На начало торгов сложились следующие курсы:

- доллар США – 2,6656 рубля

- евро – 3,153

- 100 российских рублей – 3,5352

Растут и курсы валют в обменных пунктах. Корреспонденты Sputnik посетили их накануне и смогли убедиться, что иностранная валюта в наличии есть . Рубеж в 2,7 рубля в обменниках доллар преодолел еще во вторник. В четверг за доллар просят уже 2,75, в РРБ готовы продать и за 2,79.

Национальный банк ранее разослал белорусским банкам рекомендации о проведении валютно-обменных операций с участием физических лиц, в которых отметил выросший интерес к валюте со стороны населения в последние дни и призвал банки принять все возможные меры по пополнению обменных пунктов денежной наличностью. Кроме того, Нацбанк высказался за взвешенное отношение к установлению курсов покупки и продажи валюты.