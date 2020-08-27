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Европейские послы встречаются с Владимиром Макеем. Повод - ситуация в Беларуси и отношения с ЕС
27.08.2020 10:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Владимир Макей в четверг утром проводит встречу с послами стран Евросоюза. Тема дискуссии — текущая ситуация в Беларуси и отношения Беларуси с Евросоюзом, рассказали TUT.BY источники в дипломатических кругах.
Встреча закрытая, она проходит по инициативе МИД. Но, как говорят в дипломатических кругах, европейские послы давно просили организовать встречу с Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране.
Напомним, в июне МИД
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Встреча закрытая, она проходит по инициативе МИД. Но, как говорят в дипломатических кругах, европейские послы давно просили организовать встречу с Владимиром...
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