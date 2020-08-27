Европейские послы встречаются с Владимиром Макеем. Повод - ситуация в Беларуси и отношения с ЕС

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Владимир Макей в четверг утром проводит встречу с послами стран Евросоюза. Тема дискуссии — текущая ситуация в Беларуси и отношения Беларуси с Евросоюзом, рассказали TUT.BY источники в дипломатических кругах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Встреча закрытая, она проходит по инициативе МИД. Но, как говорят в дипломатических кругах, европейские послы давно просили организовать встречу с Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Напомним, в июне МИД собирал послов стран ЕС и США. Тогда темой встречи стало уголовное дело, которое было возбуждено в отношении должностных лиц Белгазпромбанка. Фигурантом дела также стал Виктор Бабарико. Встреча в МИД проходила с участием главы КГК Иваном Тертелем.