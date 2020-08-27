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Адвоката Ольги Ковальковой не пустили к ней на Окрестина

27.08.2020 11:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокату Евгению Маслову не позволили встретиться с его подзащитной Ольгой Ковальковой. Об этом сообщает штаб Виктора Бабарико.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ольга Ковалькова, напомним, отбывает 10 суток административного ареста в ЦИП на Окрестина. Адвокату не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на сложную эпидемологическую обстановку. Также ему было отказано в ознакомлении задержанной с копией жалобы на решение Заводского суда.

Адвокат подает жалобу от своего имени в Минский городской суд, а также жалобу в прокуратуру на нарушение права Ковальковой на защиту.

Ольга Ковалькова, член Координационного совета и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициируют забастовку. 25 августа суд Заводского района рассмотрел административное дело в отношении Ковальковой и принял решение наказать ее 10 сутками административного ареста. Согласно протоколу, Ковалькова приняла активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призывала к забастовке, обсуждала с собравшимися работу органов госуправления и общественно-политическую жизнь в стране.

 
 
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Адвокат подает жалобу от своего имени в Минский городской суд, а также жалобу в прокуратуру на нарушение права Ковальковой на защиту.
 
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