Допрос Колесниковой и встреча Макея с послами ЕС. Что происходит в стране 27 августа. Онлайн

Источник материала: Tut.by

27 августа обещает стать еще одним насыщенным на общественно-политические события днем. В 12.00 на допрос в Следственный комитет вызвана член президиума Координационного совета Мария Колесникова, в 13.00 начнется первая из встреч министра спорта Сергей Ковальчука с атлетами, среди которых есть ряд подписантов открытого письма к белорусским властям (всего таких уже более 350). Министр иностранных дел Владимир Макей, в свою очередь, встречается с послами Евросоюза.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY