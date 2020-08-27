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Допрос Колесниковой и встреча Макея с послами ЕС. Что происходит в стране 27 августа. Онлайн

27.08.2020 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 августа обещает стать еще одним насыщенным на общественно-политические события днем. В 12.00 на допрос в Следственный комитет вызвана член президиума Координационного совета Мария Колесникова, в 13.00 начнется первая из встреч министра спорта Сергей Ковальчука с атлетами, среди которых есть ряд подписантов открытого письма к белорусским властям (всего таких уже более 350). Министр иностранных дел Владимир Макей, в свою очередь, встречается с послами Евросоюза.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 
 
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27 августа обещает стать еще одним насыщенным на общественно-политические события днем.
 
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