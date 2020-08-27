Лукашенко высказался о работе промышленных предприятий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг ― Sputnik. Стабильная работа белорусской промышленности - краеугольный камень экономики страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию важнейших организаций министерства промышленности.

Главной темой совещания в четверг стала ситуация, сложившаяся на крупнейших предприятиях Минпрома.

"Мы уточним, чем они живут и, самое главное, какой мы видим перспективу на этих предприятиях", - пояснил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Он напомнил, что несколько дней назад принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов. На встрече с ними было проанализировано положение дел в кредитно-финансовой системе, рассмотрены вопросы наполняемости бюджета.

"Все прекрасно понимают: чем эффективнее работа промышленных предприятий, тем больше средств поступит в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в большем объеме. В связи с этим стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны", - подчеркнул президент.

После президентских выборов в Минске и ряде других городов Беларуси начали проходить протестные акции, которые были поддержаны работниками ряда крупных предприятий.

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