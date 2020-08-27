ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные пытались взять штурмом посольство Ливии в Беларуси

27.08.2020 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ранним утром 27 августа неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии в Беларуси, которое расположено на улице Белорусской в Минске, сообщает корреспондент TUT.BY с места событий.


В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию.

К зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства.

Как передает наш корреспондент, в здании разбили стекло, выломали дверь. Самого временного поверенного в делах Ливии — его зовут Астейта Мухаммед Марий — пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле посла синяки.

Сейчас люди, пытавшиеся штурмовать здание, находятся на территории посольства. Они потребовали от посла Ливии покинуть здание посольства, иначе они начнут штурм первого этажа. Среди нападавших несколько арабов, остальные — люди славянской внешности, они говорят на чистом русском языке.

Месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства. Как передает корреспондент TUT.BY со ссылкой на временного поверенного, за ней стоял бывший первый атташе посольства. После этого МИД Ливии обратился за помощью в российские охранные структуры. Был заключен договор с РСБ-групп, которая прислала в Минск своих сотрудников.

По словам дипломатов, МИД Беларуси в происходящее не вмешивается: это территория суверенного государства.

По имеющимся источникам, Ливию в Беларуси представляют сторонники Ливийской национальной армии (войск парламента страны) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответственно, штурмовавшие могут быть их оппонентами, сторонниками Правительства национального согласия, контролирующего ливийскую столицу Триполи. Так, об этом написал в своем Telegram-канале известный российский военкор Александр Коц.

Гражданская война и двоевластие в Ливии длятся с 2014 года, а прошлой весной Хафтар развернул наступление с целью захвата столицы, однако по состоянию на сегодняшний день ЛНА скорее терпит поражение, чем побеждает.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около шести утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Допрос Колесниковой и встреча Макея с послами ЕС. Что происходит в стране 27 августа. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
27.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика