Лукашенко о курсе валют: доллар сегодня стоит сколько стоит

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Искусственно сдерживать курс рубля в Беларуси не будут, об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, финансовый рынок Беларуси намерено пытаются обвалить. "Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее", - пояснил он.

Катастрофы нет

Президент отметил, что в республике еще не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. "Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - заявил Лукашенко.

Он считает, что никакой трагедии в отсутствии валюты в обменных пунктах нет - это следствие повышенного спроса.

"Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту - пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", - заверил белорусский лидер.

По его словам, ажиотаж вокруг обмена валют на руку преступникам. Президент признался, что ему докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги. "Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим", - отметил глава государства.

Переговоры с РФ о рефинансировании долга

Глава Беларуси также сообщил, что Минск планирует провести переговоры с Россией по поводу рефинансирования 1 миллиарда долларов долга. "Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", - рассказал Лукашенко.

Он пояснил, что речь идет о рефинансировании части долга перед РФ. "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - подчеркнул президент Беларуси.

Кроме того, валюта в страну поступит еще и за счет экспорта. В частности, в Россиию и Китай.

"Мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам (не удалось людей поднять). Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9-10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили. Переживем и это", - заключил Александр Лукашенко.

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