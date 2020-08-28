Лукашенко: вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг ― Sputnik. В первую очередь при решении вопросов работы тех или иных предприятий президента Беларуси "волнуют люди ― работники производств ― и их зарплаты". Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездкой в Витебскую область.

Президенту в ходе поездки докладывают о социально-экономическом развитии Витебского региона в целом и Оршанского района в частности.

"Меня волнуют люди. Мы не должны людей бросать. Садитесь и решайте этот вопрос. Мы должны с 1 января работать так, как надо. Вплоть до того, что, если нужно будет, задействовать Могилевскую область – край для сырьевой зоны", – цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Про Оршанский регион и частников

Комментируя работу в Орше, президент отметил, что район должен начинать использовать больше собственных ресурсов для развития.

"Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства. Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку", ― подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, вопросы о том, каким образом строить ту или иную ферму, должны решаться на местах, незачем "тянуть их на уровень президента".

Президент отметил также, что государственные и частные предприятия должны работать одинаково эффективно: везде должна быть налажена продуктивная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты.

"Нам надо ставить предприятия в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству ― не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься – они многие подло себя ведут", ― заявил Лукашенко.

По его мнению, в Беларуси за свое мнение не начнут "ломать людей".

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы ляскают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", ― подчеркнул он.

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