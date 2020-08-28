|
Лукашенко здоговорился с РФ о рефинансировании долга. В Минфине пока об этом не знают
28.08.2020 12:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, Александр Лукашенко уже договорился с российским коллегой Владимиром Путиным. В Минфине РФ об этом пока ничего не знают.
Об этом заявил белорусский президент на совещании 27 августа,
«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш Премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», - сказал глава государства.
По его словам, Беларусь оставит у себя этот миллиард.
«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», - констатировал Лукашенко.
По его словам, экспорт также принесет стране валютные поступления.
В то же время в российском министерстве финансов 27 августа сообщили, что Беларусь не направляла запрос о рефинансировании долга.
«Запросов от белорусских коллег пока не поступало. При поступлении вопроса в Минфин России он будет рассмотрен в соответствии с указаниями правительства РФ», -
Напомним, 25 августа глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что страна выполнит все обязательства по внешнему долгу в текущем году. По его словам, часть долга Беларусь уже рефинансировала.
Министр напомнил, что платежи по внешнему госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд из них уже выплачены. Тогда же Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости.
Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил $18 млрд, увеличившись за январь-июнь с учетом курсовых разниц на $0,9 млрд, или на 5,3%. В июне внешний госдолг вырос на $1,2 млрд, или на 7,1%. На долю РФ приходится более 60% внешнего госдолга Беларуси.
Совокупный госдолг Беларуси на 1 июля 2020 года составил в эквиваленте Br52,6 млрд, увеличившись за январь-июнь с учетом курсовых разниц на Br7,8 млрд, или на 17,5%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, Александр Лукашенко уже договорился с российским коллегой Владимиром Путиным. В Минфине...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)