Лукашенко здоговорился с РФ о рефинансировании долга. В Минфине пока об этом не знают

Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, Александр Лукашенко уже договорился с российским коллегой Владимиром Путиным. В Минфине РФ об этом пока ничего не знают.

Об этом заявил белорусский президент на совещании 27 августа, передает его пресс-служба.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш Премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», - сказал глава государства.

По его словам, Беларусь оставит у себя этот миллиард.

«То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», - констатировал Лукашенко.

По его словам, экспорт также принесет стране валютные поступления.

В то же время в российском министерстве финансов 27 августа сообщили, что Беларусь не направляла запрос о рефинансировании долга.

«Запросов от белорусских коллег пока не поступало. При поступлении вопроса в Минфин России он будет рассмотрен в соответствии с указаниями правительства РФ», - пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, 25 августа глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что страна выполнит все обязательства по внешнему долгу в текущем году. По его словам, часть долга Беларусь уже рефинансировала.

Министр напомнил, что платежи по внешнему госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд из них уже выплачены. Тогда же Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил $18 млрд, увеличившись за январь-июнь с учетом курсовых разниц на $0,9 млрд, или на 5,3%. В июне внешний госдолг вырос на $1,2 млрд, или на 7,1%. На долю РФ приходится более 60% внешнего госдолга Беларуси.

Совокупный госдолг Беларуси на 1 июля 2020 года составил в эквиваленте Br52,6 млрд, увеличившись за январь-июнь с учетом курсовых разниц на Br7,8 млрд, или на 17,5%.