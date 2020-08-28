Глава МИД Литвы в ответ на угрозы Лукашенко: Естественно, что он идет ва-банк

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши — это естественное для него поведение, авторитарный глава Беларуси стремится любой ценой сохранить свой пост, сообщает DELF I.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами, — в пятницу по телефону из Берлина сказал министр.

— Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимание ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества, — добавил он.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.

— Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы — страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы, — утверждает Линкявичюс. — Здесь нужно понять, что наше экономическое сотрудничество — это одна из тех сфер, которые мы называем прагматичной — она выгодна для обеих сторон, не только для Литвы. Нелогично будет это разрушить.

Напомним, 28 августа Александр Лукашенко пообещал ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны Литвы и Польши.

— Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции, — Александр Лукашенко. — Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции.

— Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — отметил он.