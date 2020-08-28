“Может быть наложен арест на имущество”. Должников по “коммуналке” стали пугать наказаниями? Мы выяснили подробности

Просрочка один день – уже должник

В расчетно-справочном центре ситуацию с уведомлениями прокомментировали так:

— Данные уведомления носят уведомительный характер. Что это значит? По жилищному законодательству предусмотрено, что оплата «коммуналки» должна осуществляться до 25 числа, а сегодня на календаре уже 28-ое. Соответственно, предусмотрена ответственность за каждый день просрочки — 0,33 пеня. По факту, программный носитель, а есть расчет ЖКУ, выбивает в отчет, что это должники. День просрочки или два дня — неважно. Если оплата не поступила на лицевой счет до 25 числа включительно, вы уже должник.

По данным РСЦ, такие уведомления получили все, кто не оплатил коммунальные услуги даже за один расчетный период. На вопрос о том, отправлялись ли аналогичные уведомления должникам ранее, ответили — да.

— Конечно. Всегда отправляем, потому что это предусмотрено нашим нормативным документом.

За просрочку одного периода грозит только пеня

В уведомлениях прописано, что может грозить за несвоевременную оплату коммунальных платежей, однако не уточняется, что речь идет о задолженности за несколько расчетных периодов:

– Когда у человека один расчетный период не оплачен, мы всего лишь уведомляем. Вдруг человек подзабыл, всякое бывает, человеческий фактор. Никаких угроз в уведомлениях нет. Тем, у кого задолженность лишь за один расчетный период, грозит только пеня. Конфискации имущества, конечно, не будет. Более серьезные последствия возможны, если они допустят два, три или более периодов.

Просто люди пугаются почему-то уведомительного характера. Не стоит обращать внимание так строго на то, что там написано. Документ носит уведомительный характер. Лучше бы люди обращали внимание на то, что они не выполнили свою обязанность, которая предусмотрена законом. Просрочили – пожалуйста, платите. Не нужно так буквально относиться к этим бумажкам и страшилкам и к тому, что будет применяться.

Помимо просьбы не пугаться уведомлений, в РСЦ попросили людей быть более контактными и не бояться оставлять сотрудникам расчётно-справочных центров свои мобильные номера или адреса электронной почты, пояснив, что решать подобные вопросы гораздо быстрее и удобней по телефону.

“Обращаем внимание особо забывчивых граждан, для которых размер пени кажется незначительным”