Глава МИД Украины: Все контакты с Беларусью поставлены на паузу

Источник материала: Tut.by

Украина приостановила все контакты с Беларусью. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.



Фото: Reuters

— У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу, — сказал Кулеба. По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.

Напомним, 16 августа МИД Украины заявил , что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом.

Кроме того, Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями, связанными с выборами.