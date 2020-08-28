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Глава МИД Украины: Все контакты с Беларусью поставлены на паузу

28.08.2020 06:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина приостановила все контакты с Беларусью. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.


Фото: Reuters

— У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу, — сказал Кулеба. По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.

Напомним, 16 августа МИД Украины заявил, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом.

Кроме того, Киев впервые в истории отозвал посла в Минске для консультаций в связи с событиями, связанными с выборами.

 
Теги: Минск
 
 
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Контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины, заявил Кулеба.
 
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