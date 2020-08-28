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Глава МИД Украины: Все контакты с Беларусью поставлены на паузу
28.08.2020 06:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина приостановила все контакты с Беларусью. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,
— У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу, — сказал Кулеба. По его словам, контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.
Напомним, 16 августа МИД Украины
Кроме того, Киев впервые в истории
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Контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины, заявил Кулеба.
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