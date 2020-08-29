|
В Минске задержан еще один представитель штаба Виктора Бабарико
29.08.2020 09:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные задержали представителя штаба Виктора Бабарико Дмитрия Корниевича. Об этом сообщают в штабе.
— Сегодня ночью неизвестными был задержан Дмитрий Корниевич, член штаба Виктора Бабарико, коллега Виталия Кривко по Terra Group, — рассказали в штабе.
Накануне вечером также неизвестными
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сегодня ночью неизвестными был задержан Дмитрий Корниевич, член штаба Виктора Бабарико, коллега Виталия Кривко по Terra Group», - рассказали в штабе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)