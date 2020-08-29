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В Минске задержан еще один представитель штаба Виктора Бабарико

29.08.2020 09:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестные задержали представителя штаба Виктора Бабарико Дмитрия Корниевича. Об этом сообщают в штабе.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня ночью неизвестными был задержан Дмитрий Корниевич, член штаба Виктора Бабарико, коллега Виталия Кривко по Terra Group, — рассказали в штабе.

Накануне вечером также неизвестными был задержан член Координационного совета Виталий Кривко. По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия.

 
 
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«Сегодня ночью неизвестными был задержан Дмитрий Корниевич, член штаба Виктора Бабарико, коллега Виталия Кривко по Terra Group», - рассказали в штабе.
 
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