В Минске задержан еще один представитель штаба Виктора Бабарико

Источник материала: Tut.by

Неизвестные задержали представителя штаба Виктора Бабарико Дмитрия Корниевича. Об этом сообщают в штабе.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня ночью неизвестными был задержан Дмитрий Корниевич, член штаба Виктора Бабарико, коллега Виталия Кривко по Terra Group, — рассказали в штабе.

Накануне вечером также неизвестными был задержан член Координационного совета Виталий Кривко. По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия.