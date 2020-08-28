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«Надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению». Виктор Лукашенко - о ситуации в стране

29.08.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хорошо, когда разные мнения, но если страна находится в сложной ситуации, надо быть едиными, заявил помощник президента Беларуси по нацбезопасности Виктор Лукашенко на провластном митинге у «Минск-Арены» 28 августа, сообщает телеграм-канал RT.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Он заявил, что разделение народа для Беларуси не характерно. Целью митинга, в рамках которого белорусские спортивные чиновники поучаствовали в велопробеге, Виктор Лукашенко назвал консолидацию нации.

Своих оппонентов он попросил взять себя в руки.

— Вы знаете, надо взять себя в руки, поразмыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то. Очень даже хорошо, я всегда хотел бы, чтобы у нас разные мнения были и не совсем рядышком идущие. Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению, — заявил старший сын Лукашенко.

Виктор Лукашенко занимает пост помощника президента по национальной безопасности, входит в состав Совета безопасности, является первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

28 августа у «Минск-Арены» в 19.00 прошел провластный митинг, на котором собрались спортивные чиновники и спортсмены. До этого состоялся велопробег: колонна проехала от здания НОК до Дворца спорта, а затем к «Минск-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
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Хорошо, когда разные мнения, но если страна находится в сложной ситуации, надо быть едиными, заявил помощник президента Беларуси по нацбезопасности Виктор...
 
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