Источник материала: Tut.by

Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в Facebook сообщила его жена Марина Адамович.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Процедуру» соблюли. А могли же не беспокоиться, без процедуры держать, — написала Марина Адамович.

Напомним, Николай Статкевич является фигурантом так называемого дела Тихановского. В отношении политика возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). С конца мая он находится под стражей. 19 августа стало известно, что Статкевича из СИЗО на Володарского перевели в Жодино.

Правозащитники признали Статкевича политзаключенным.