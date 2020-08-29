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Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей

29.08.2020 10:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в Facebook сообщила его жена Марина Адамович.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Процедуру» соблюли. А могли же не беспокоиться, без процедуры держать, — написала Марина Адамович.

Напомним, Николай Статкевич является фигурантом так называемого дела Тихановского. В отношении политика возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). С конца мая он находится под стражей. 19 августа стало известно, что Статкевича из СИЗО на Володарского перевели в Жодино.

Правозащитники признали Статкевича политзаключенным.

 
 
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Об этом в Facebook сообщила жена политика Марина Адамович.
 
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