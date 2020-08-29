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Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей
29.08.2020 10:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в Facebook сообщила его жена Марина Адамович.
— «Процедуру» соблюли. А могли же не беспокоиться, без процедуры держать, — написала Марина Адамович.
Напомним, Николай Статкевич является фигурантом так называемого дела Тихановского. В отношении политика
Правозащитники признали Статкевича политзаключенным.
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Об этом в Facebook сообщила жена политика Марина Адамович.
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