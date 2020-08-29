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Как Беларусь митингует 29 августа. Онлайн
29.08.2020 11:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси приближается к завершению третья неделя поствыборных протестов. Силовики продолжают задерживать дюдей, которые активно выражают альтернативную точку зрения. Одновременно с этим власти проводят митинги в поддержку действующего режима. Обо всем этом в нашем традиционном онлайне.
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В Беларуси приближается к завершению третья неделя поствыборных протестов. Силовики продолжают задерживать дюдей, которые активно выражают альтернативную точку...
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