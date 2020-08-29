Посольство США о преследовании журналистов: Мы призываем правительство Беларуси проявить сдержанность

Источник материала: Tut.by

Посольство США в Беларуси призвало белорусские власти прекратить преследование и задержание журналистов и блокирование доступа в интернет в стране, говорится в заявлении дипведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Посольство США обеспокоено продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова.

— Мы призываем правительство Беларуси проявить сдержанность. Как заверил заместитель госсекретаря Биган во время своего выступления в ОБСЕ в Вене и как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы лиц, пропавших без вести, — говорится в заявлении.

Посольство США поддерживает белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы.

— Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства, — отмечают дипломаты.

С заявлением по поводу лишения аккредитация белорусских журналистов, работающих на «Радыё Свабода», также выступила исполняющая обязанности президента «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода» Дейзи Синделар. Она заявила, что журналистов лишили аккредитация без каких-либо оснований или причин.

— Это отчаянный шаг авторитарного правительства по подавлению независимых СМИ и жесткому контролю доступа к достоверной информации в Беларуси. Это нарушение международных стандартов и нападение на белорусский народ, который на нас рассчитывает, — заявила Синделар.

МИД Австрии тоже осудил действия белорусских властей.

— Лишение журналистов, в том числе работающих на иностранные СМИ, аккредитации — это беспрецедентное нападение на свободу СМИ. Австрия осуждает эту вопиющую попытку пресечения объективного освещения событий и призывает белорусские власти немедленно прекратить преследование журналистов, — сказано в Twitter МИД Австрии .

Напомним, 29 августа, корреспондентов, фотографов и операторов зарубежных изданий стали массово уведомлять о лишении аккредитации. Ее лишились 19 белорусских журналистов, работающих на Би-би-си, Reuters, «Радыё Свабода», AFP, АР и другие СМИ.